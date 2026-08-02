Najboljši na svetu je nekaj prepustil tudi tekmecem

KOMENDA > Vprašanje, ali bo Tadej Pogačar že letos lovil v šampionski zbirki še manjkajočo dirko po Španiji, ki se 22. avgusta začenja v njegovem - v zadnjih letih - prvem domovanju, monaški kneževini, bo sporočil jutri, čeprav je odločitev že sprejeta in bržkone ne bo osrečila privržencev Primoža Rogliča. Zasavskega orla je za povrh med treningom pred dnevu zbil avtomobil in mora tako izpustiti ogrevalne dirke pred Vuelto, ki je bila na jedilniku tudi na novinarski konferenci, s katero se je v petek začel Pogijev izziv.

Tadej Pogačar in Domen Prevc Foto: Foto Bobo Foto: Foto Bobo

Številno občinstvo v Komendi Foto: Foto Bobo Foto: Foto Bobo

Pravzaprav se je neformalno dogajanje dolgega in vročega kolesarskega vikenda začelo že prej, ko so si Pogačar in njegovi gostje pretegnili noge do Ljubljane. Mimogrede pa so se zapeljali na traso, ki bo na začetku oktobra gostila evropsko prvenstvo v Sloveniji. “To bo težka proga. Sam pri izbire trase nisem imel besede, a tudi, če bi jo, ne bi izbral Možjance, saj do zdaj do vrha ni bilo asfalta. To pot sem prvič v življenju naredil ta krog. Gre za zahteven vzpon, tudi spust je zelo tehničen,” je povedal Pogačar v druženju s sedmo silo.

Potem se je dogajanje preselilo na cesto. Pogačarjev kriterij je pripadel, kakopak, Tadeju Pogačarju. “Na Alpe d'Huez je bilo pričakovano noro vzdušje, ampak mislim, da je bilo tukaj še boljše,” je svojim navijačem na slovenskih cestah polaskal Pogačar, ki ga je po peti zmagi na dirki po Franciji čakal še uradni sprejem v domači Komendi. Sicer pa je tudi na odru pokazal svoje veščine pri obračanju pedal.

Tadej Pogačar in Domen Prevc Foto: Foto Bobo Foto: Foto Bobo

Tudi Pogačar je potrdil, da se je sprostil, med vožnjo je iz zraka občudoval množico, ki se je po preizkušnji s Klanca v klanc spuščala s Krvavca.

"Tokrat sem se dobro pripravil na helikoptersko vožnjo. S takim prevozom sem se peljal drugič. Prvič je bilo to v Kolumbiji, ko je za to poskrbel Rigoberto Uran, ki je naročil helikopterski taksi," je dejal Pogačar pred tem, ko si je s Prevcem zamenjal spominsko oblačilo oziroma dres za številko.

Tadej Pogačar v sredini Foto: Foto Bobo Foto: Foto Bobo

Novodobni kanibal brez zmage

Po sobotnem družinskem dnevu na kolesu je bila nedelja dan, ki ga je nestrpno čakala množica udeležencev, potem ko se je želela pomeriti s Pogačarjem na cesti po improvizirani formuli s časovnim zamikom. Kdo pravi, da je prvi kolesar nenasiten v lovu na zmage in si zasluži oznako novodobni kanibal? Na dirki S Klanca v klanec je sedmim kolesarjem letos prej uspelo priti s Cerkelj na Krvavec

Zmagovalec, Nemec Frederik Niessen, prav tako tretjeuvrščeni Mirko Kovačič kot najboljši Slovenec, si bosta včerajšnji dan gotovo zapomnila tako kot preostalih 1187 rekreativcev z vsega sveta. Veliko se jih je seveda na startu fotografiralo z najboljšim kolesarjem sveta. Pogačar je to pot letel predvsem s helikopterjem, kjer je bil ob vrnitvi s Krvavca v družbi skakalnega šampiona Domna Prevca.

“Tokrat sem se dobro pripravil na helikoptersko vožnjo. S takim prevozom sem se peljal drugič. Prvič je bilo to v Kolumbiji, ko je za to poskrbel Rigoberto Uran, ki je naročil helikopterski taksi,” je povedal Pogačar. Ob tem se je posebej zahvalil vsem, ki so prispevali za dobrodelne namene. Levji delež zbranega zneska je dal neimenovani Američan, ki je kupil Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano - Sanremo, kjer je Pogi najprej padel, nato pa zmagal. Za mavrično majico svetovnega prvaka je odštel 95.000 evrov. Šampioni nimajo cene.