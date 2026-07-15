Pokal s prestižnim kovčkom in Trumpom

Francoska znamka Louis Vuitton bo predstavila “uradni, posebej izdelani kovček za pokal, namenjen prevozu in predstavitvi verjetno najbolj znane športne lovorike”, so včeraj sporočili iz Fife. Poteza je na spletu takoj naletela na kritike, uperjene proti Fifi, ki je denimo tudi pravice do poimenovanja na novo uvedenih odmorov za osvežitev med tekmami svetovnega prvenstva (SP) prodala sponzorju. Po navedbah Fife je Louis Vuitton kovček za pokal zmagovalca SP predstavil že v letih 2010, 2014, 2018 in 2022. Po besedah predsednika Fife Giannija Infantina bo zlati zmagovalni pokal po nedeljskem finalu podelil ameriški predsednik Donald Trump. Sicer je današnji pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva (od 1974 do danes) delo italijanskega umetnika Silvia Gazzanige. Pokal prikazuje dve človeški figuri, ki držita celotno Zemljo. Izdelan je iz 18-karatnega zlata (75 odstotkov čistega zlata), tegta 6,175 kilograma, visok je 36,8 centimetra. Vsebuje dva sloja poldragega kamna malahita v zeleni barvi, premer podstavka je 13 centimetrov. Po strogih pravilih Fife smejo originalni zlati pokal z golimi rokami držati le zmagovalci svetovnega prvenstva (nogometaši in strokovni štab) ter predsedniki držav. Originalni pokal je ves čas v lasti Fife in je shranjen v njihovem muzeju v Zürichu. Zmagovalna reprezentanca ga dvigne na igrišču, domov pa odnese le pozlačeno bronasto repliko.