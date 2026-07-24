Pol stoletja tradicije poletnih košarkarskih taborov, ki se nadaljuje

POSTOJNA • Poseben poudarek letošnji izvedbi tabora KZS je dalo slovesno obeležje 50-letnice, ki je potekalo v novi športni dvorani Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Ob tej priložnosti so se zbrali številni gostje: predstavniki KZS, lokalne skupnosti, partnerji projekta, trenerji in drugi pomembni deležniki slovenske košarke. Dogodek, ki je potekal ob pripravljalni tekmi reprezentance do 20 let med Slovenijo in Italijo, je bil priložnost za krajši protokolarni program in zahvalo vsem, ki že desetletja soustvarjajo zgodbo taborov.

Začetki taborov segajo v konec sedemdesetih let, ko so tovrstne prve ideje nastajale tudi na podlagi izkušenj iz tujine.

“Petdeset let predstavlja pomemben jubilej. V tem času so skozi košarkarske tabore šle generacije otrok. Nekateri so kasneje postali vrhunski igralci in igralke, drugi so v košarki ostali kot trenerji, sodniki ali klubski funkcionarji, prav vsi pa so domov odnesli dragoceno izkušnjo in lepe spomine,” je dejal generalni sekretar KZS Aleš Križnar.

Prostor prvih sanj in velikih korakov

Skozi tabore so šli praktično vsi najuspešnejši slovenski košarkarji in košarkarice, današnji reprezentanti ter številni mladi, ki košarko doživljajo predvsem kot ljubezen do igre, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Tabori so tudi prostor prvih resnejših korakov v športu, sklepanja prijateljstev in ustvarjanja spominov, ki pogosto ostanejo za vse življenje.

Tudi v košarkarskih dvoranah (Postojna jih ima kar štiri) je dogajanje pestro ves dan. Foto: Kzs/Blaž Lenček Foto: Kzs/Blaž Lenček

Začetki taborov segajo v konec sedemdesetih let, ko so prve ideje nastajale tudi na podlagi izkušenj iz tujine. Projekt se je skozi leta razvijal, nadgrajeval in rasel skupaj s slovensko košarko. Pri tem so imeli ključno vlogo številni predani posamezniki, trenerji in organizatorji ter okolja, ki so taborom odpirala vrata. Med najpomembnejšimi prizorišči izstopata Tolmin in Postojna. “To partnerstvo potrjuje, da je Postojna prostor, kjer šport ni le pomemben del lokalnega okolja, temveč tudi ena izmed razvojnih usmeritev občine. Verjamemo, da bomo skupaj s Košarkarsko zvezo Slovenije tudi v prihodnje pisali uspešna športna poglavja,” pravi postojnski podžupan Andrej Berginc.

Postojna dolgoletni partner

Postojna je s košarkarskimi tabori povezana že tri desetletja. V tem času je postala več kot le prizorišče poletnih priprav - postala je prostor, kjer so številne generacije mladih košarkarjev in košarkaric naredile prve pomembne korake na svoji športni poti. Uspešno partnerstvo med lokalno skupnostjo, športnimi organizacijami in Košarkarsko zvezo Slovenije je pomemben razlog, da tabori v Postojni uspešno potekajo že vrsto let.

Nepozabna izkušnja na in izven igrišča

Tabori ohranjajo svoj značilen delovni ritem, saj udeleženci skozi več aktivnosti dnevno nadgrajujejo svoje znanje, ob tem pa se učijo vztrajnosti, premagovanja izzivov in pomena ekipnega dela. Kljub poudarku na treningu ponujajo tudi obilico dodatnih vsebin. Udeleženci se srečujejo z znanimi obrazi slovenske košarke, sodelujejo v različnih aktivnostih ter ustvarjajo nepozabne skupne trenutke. Zaključek vsakega tabora zaznamuje posebna prireditev, kjer mladi košarkarji in košarkarice pokažejo svoj napredek ter skupaj s starši in prijatelji delijo veselje ob doseženem. •