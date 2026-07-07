Poraza za trnovo pot do Dohe

Slovenska košarkarska reprezentanca je po visokem porazu v Estoniji proti Švedski le nekoliko popravila vtis, a realno ni bila v igri za zmago. Začela je bledo in mehko, tako da so ji gostje v prvih desetih minutah zabili 30 točk, v 13. minuti pa je bilo že 41:28. Po polčasu, po katerem je Švedska vodila s petimi točkami naskoka, se ni spremenilo veliko. Gostje so v svojih vrstah imeli razpoloženega Pelleja Larssona, člana Miami Heat iz lige NBA (20 točk v prvem polčasu, skupaj 31), sredi zadnjega dela igre pa je bilo že jasno, da bo Slovenija zgolj lovila razliko enajstih točk, za kolikor je Švedsko premagala lani decembra v Göteborgu. Po zaslugi treh zaporednih trojk Stefana Joksimovića, ki potrjuje potencial nosilca igre, v zadnji minuti in pol, je na koncu vendarle prišla do sprejemljivega poraza in medsebojne prednosti s Švedsko. 17-letni član Baskonie je bil na koncu z 22 točkami tudi najboljši strelec Slovenije, ki je izgubila obe zadnji tekmi kvalifikacij. V skupini H so vse ekipe zbrale po tri zmage in tri poraze.

Slovenija: Švedska 79:88 Dvorana Stožice, gledalcev 3500 • sodniki: Calatrava (Španija), Yilmaz (Turčija), Jankowski (Poljska). Slovenija: Samar 9 (2:2), Prepelič 6 (5:4), Murić 11 (2:1), Radović 5, Hrovat 7, Kroflič 8 (2:2), Cerkvenik 7, Joksimović 22 (5:5), Omić 4. Švedska: Andersson 2, Cadeau 7 (6:4), Larsson 31 (15:10), Pohto 2, Gaddefors 8, Pantzar 14 (2:2), Njie 3 (1:2), Klintman 16 (2:2), Birgander 5 (2:1).

Manjkali so številni, ob Luki Dončiću in vnovič poškodovanemu Vlatku Čančarju še Martin Krampelj, Aleksej Nikolić, Robert Jurković, Luka Ščuka, Urban Klavžar, Gregor Glas, Aljaž Kunc, na prvi tekmi tudi Klemen Prepelič, razlogi pa so bili različni.

“V tem ciklu smo računali na dve zmagi, a smo doživeli dva poraza, kar je gotovo neuspeh, a še vedno smo v igri za uvrstitev na SP. Ne glede na to, da smo evropski prvaki 2017, da smo bili četrti na olimpijskih igrah in da se na evropskih prvenstvih redno uvrščamo v četrtfinale, zmage in uspehi niso samoumevni. Na razpolago moramo imeti vse najboljše igralce,” je povedal selektor Aleksander Sekulić. Tokratni kapetan Edo Murić je odsotne pred avgustovskim drugim delom kvalifikacij zbodel z besedami: “Zdaj bo vsaka tekma še toliko bolj pomembna. Zato upam, da bodo fantje dali izgovore o utrujenosti in porokah na stran.” O dvoboju s Švedsko pa je povedal: “Energija je bila prava, žal pa se igralci na parketu nismo držali vseh navodil strokovnega štaba. Napravili smo preveč nepotrebnih napak, tako da je Švedska na koncu zasluženo zmagala. Pozna se, da mladi nimajo dovolj izkušenj, da nam manjka nekaj ključnih igralcev, a vseeno smo se uvrstili v drugi del kvalifikacij. Zdaj bomo morali pokazati, iz kakšnega testa smo.”

Drugi del kvalifikacij se bo začel avgusta, nadaljeval novembra in končal februarja 2027. Slovenijo v kvalifikacijah čakata še po dva dvoboja s Francijo, Finsko in Madžarsko. Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe iz novonastale skupine L.