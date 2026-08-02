Pot do zlatih medalj: najprej z zvezdniki, potem kot ekipa

Z Ohrida je leta 2000 prvo zlato odličje za slovensko košarko prinesla ekipa mlajših članov.

Slovenski košarkarji do 20 let so osvojili tretje zlato odličje v tej starostni kategoriji. Od prvega je minilo že 28 let, od tedaj do danes pa se je v slovenski košarki precej spremenilo. Če so bile v prvih letih v reprezentancah že izstopajoče vzhajajoče zvezde, gre v zadnjih letih za ekipe precej enakovrednih posameznikov.