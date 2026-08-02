Pot do zlatih medalj: najprej z zvezdniki, potem kot ekipa
Vsak naslov prvaka se od prejšnjega razlikuje in to velja tudi za naslove, ki so jih zbrale reprezentance do 20 (sprva do 22 let) na evropskih košarkarskih prvenstvih. To so košarkarji pred prehodom v člansko konkurenco. Če so tja do leta 2006 v teh ekipah bila izstopajoča zvezdniška imena, pa teh v poznejših moštvih, ki so osvajali naslove, ni bilo več. Zadnji naslov so slovenski košarkarski upi pred dvema tednoma osvojili na prvenstvu v Ljubljani.
Slovenski košarkarji do 20 let so osvojili tretje zlato odličje v tej starostni kategoriji. Od prvega je minilo že 28 let, od tedaj do danes pa se je v slovenski košarki precej spremenilo. Če so bile v prvih letih v reprezentancah že izstopajoče vzhajajoče zvezde, gre v zadnjih letih za ekipe precej enakovrednih posameznikov.
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