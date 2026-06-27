Preračunljivost se umika s sporeda, zdaj gre na izpadanje
Sobota oziroma noč na nedeljo prinašata na svetovnem prvenstvu v nogometu še sklepne obračune predtekmovanja, ki je v zadnjem krogu skupinskega dela postregel tudi s precej preračunljivosti. Na igrišču in zunaj njega. V izločilnih bojih, ki se s prvo tekmo šestnajstine finala med Kanado in Južno Afriko začenjajo že jutri, seveda ne bo več popravnih izpitov.
Kdo, s kom in kdaj, so zdaj glavna vprašanja med ljubitelji najpomembnejše postranske stvari na svetu, ki so se že dodobra ogreli v skupinskem delu. Tako kot papirnati favoriti, ki so si začrtali pot v izločilnih bojih. Ne sicer še vsi, saj bo 17. tekmovalni dan zakoličil še vrstni red v skupinah J, K in L, v katerih se razmerja moči sicer še lahko spremenijo. Tudi na vrhu.
Najbolj zanimivo z vidika boja za prvo mesto naj bi bilo v skupini K, v kateri Kolumbiji zadostuje že remi proti Portugalcem. Cristiano Ronaldo in soigralci so z visoko zmago nad Uzbekistanom v domovini nekoliko pomirili strasti, ki pa se lahko hitro znova razvnamejo. Sicer tudi Kolumbijci kljub osvojenemu polnemu izkupičku na prvih dveh tekmah niso bili najbolj prepričljivi. Namučili so se tudi proti Kongu, pri čemer je edini gol na tekmi dosegel bočni branilec Daniel Munoz, ki je načel tudi mrežo Uzbekistana.
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