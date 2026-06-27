Preračunljivost se umika s sporeda, zdaj gre na izpadanje

Brazilec Vinicius Junior (desno) je zatresel mrežo vseh treh tekmecev v skupinskem delu, mu bo uspelo nadaljevati niz tudi proti Japoncem v šestnajstini finala svetovnega prvenstva?

Kdo, s kom in kdaj, so zdaj glavna vprašanja med ljubitelji najpomembnejše postranske stvari na svetu, ki so se že dodobra ogreli v skupinskem delu. Tako kot papirnati favoriti, ki so si začrtali pot v izločilnih bojih. Ne sicer še vsi, saj bo 17. tekmovalni dan zakoličil še vrstni red v skupinah J, K in L, v katerih se razmerja moči sicer še lahko spremenijo. Tudi na vrhu.

Najbolj zanimivo z vidika boja za prvo mesto naj bi bilo v skupini K, v kateri Kolumbiji zadostuje že remi proti Portugalcem. Cristiano Ronaldo in soigralci so z visoko zmago nad Uzbekistanom v domovini nekoliko pomirili strasti, ki pa se lahko hitro znova razvnamejo. Sicer tudi Kolumbijci kljub osvojenemu polnemu izkupičku na prvih dveh tekmah niso bili najbolj prepričljivi. Namučili so se tudi proti Kongu, pri čemer je edini gol na tekmi dosegel bočni branilec Daniel Munoz, ki je načel tudi mrežo Uzbekistana.