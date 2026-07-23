Pri evropskih potovanjih koprskih nogometašev ne gre brez logističnih zapletov

Kot smo že pisali, potovanje na Ferske otoke velja za eno bolj zapletenih poti. Letalskih linij tja je malo, otoško letališče od pilotov terja posebne veščine. Pred dvema tednoma je pasti potovanja dodobra okusila malteška ekipa iz Hamruna, ki je na poti do Ferskih otokov doživela kar 40 urno neprijetno dogodivščino. Zaradi slabega vremena je morala 24 ur čakati v norveškem Bergnu, potem pa so kljub megli, ki je vztrajala, na dan tekme le poleteli tja in pristali le nekaj ur pred prvim sodnikovim žvižgom. Marsikoga v malteški odpravi je zagrabil strah pred potovanjem in napad tesnobe, a so izvlekli remi 1:1.

Koprčani so se nepričakovano tudi znašli v težavah, o katerih včeraj nismo dobili konkretnejših podatkov. Na pot bi morali z letališča v Ronkah odriniti ob 10. uri, a so tja prispeli šele štiri ure zatem, zaradi trenutno neznanih težav pa je predviden let odpadel. Glede na predvideno časovnico nadomestnega poleta - ta je pričel ob 16. uri proti norveškemu Stavangerju, s postankom v danski prestolnici Kopenhagen - je bilo hitro jasno, da jim bo odpadel tudi uradni trening na stadionu v Klaksviku, predviden ob uri današnje tekme, torej ob 20.45 oziroma 19.45 po lokalnem času. Let na Ferske otoke iz danske prestolnice je bil načrtovan ob 18.35 in če je šlo vse po sreči, so bili na cilju ob uri, predvideni za trening, v hotelu pa pozno zvečer.

Kaj ti zapleti pomenijo za ustaljeni ritem ekipe, je jasno, a tudi to je del zgodbe. Ob nizki temperaturi bo za koprsko ekipo dodaten tekmec še umetna trava in veter z morja.

Runavik je za razliko od Kopra v polnem tekmovalnem pogonu, kajti fersko državno prvenstvo teče od pomladi do jeseni v koledarskem letu, končalo se bo 31. oktobra. Na zadnjih dveh tekmah v domačem prvenstvu je zabeležil dva nedoločena izida. Proti aktualnemu prvaku KI (Klaksviku, kjer bo danes odigrana tekma) 0:0 in proti Vikingu 3:3, naslednjo tekmo v prvenstvu bo igral šele 2. avgusta. Klub, ustanovljen leta 1957, je bil tako kot Koper le enkrat državni prvak (2007). Letos jim trenutno kaže dobro, saj so v prvenstvu na prvem mestu. Po 16 tekmah imajo 34 točk, tri več kot prvak KI in sedem več kot tretji B36. Ekipo tvorijo skandinavski nogometaši, večinoma domačini, le eden prihaja od drugod, to je Poljak Michal Przyblyski, strelec zadetka na zadnji evropski tekmi Hamruna na Malti. Runavik je bil v vseh dosedanjih evropskih nastopih izločen že v prvem predkrogu, z izjemo letos.

Ob nizki temperaturi bo za koprsko ekipo dodaten tekmec še umetna trava in veter z morja. Sodniki dvoboja (na kvalifikacijskih ni VAR tehnologije) prihajajo iz Moldavije, glavni bo Igor Bosca, delegatka tekme prihaja iz Romunije, kontrolor sojenja pa iz Litve. •