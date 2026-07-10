Primorje Ajdovščina: Naprej sanacija, šele nato okrepitve

Nogometaši Primorja so začeli s pripravami na sezono v drugi ligi.

Na čelu članskega moštva, ki je v ponedeljek v Mirnu začelo priprave na sezono, ki se za drugoligaše pričenja prihodnji mesec, ostaja Anton Tonči Žlogar, vendar s povsem prenovljenim moštvom. Veliko lažje je zapisati imena in priimke nogometašev, ki so ostali, kot pa vse tiste, ki so vzeli pot pod noge.