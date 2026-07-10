Primorje Ajdovščina: Naprej sanacija, šele nato okrepitve
Priprave na novo sezono so ta teden začeli tudi ajdovski nogometaši. Po dveh sezonah v prvoligaški druščini se vračajo v drugo ligo, kjer pa v tej sezoni najbrž ne bodo igrali vidne vloge. Čeprav so jih nekateri nogometni spletni mediji uvrstili med kandidate za sam vrh, je realnost drugačna.
Na čelu članskega moštva, ki je v ponedeljek v Mirnu začelo priprave na sezono, ki se za drugoligaše pričenja prihodnji mesec, ostaja Anton Tonči Žlogar, vendar s povsem prenovljenim moštvom. Veliko lažje je zapisati imena in priimke nogometašev, ki so ostali, kot pa vse tiste, ki so vzeli pot pod noge.
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