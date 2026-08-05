Primorski ekipi za zgornjo polovico
Z današnjo kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakinj v murskosoboški Fazaneriji, kjer se bo domača Mura Nona ob 18. uri pomerila z romunsko Constanto, se začenja nova sezona v slovenskem ženskem nogometu. Prvo dejanje domačega prvenstva, v katerem Prekmurke branijo naslov, bo v soboto. Najboljša primorska ekipa, lani četra dekleta ŽNK Primorje Tosla, bodo v soboto ob 20. uri na domačem igrišču Športnega centra Ajdovščina gostila lani zadnje Žalčanke. Drugi primorski predstavnik Gažon, bo sezono odprl v nedeljo.
Na vrhu Ženske nogometne lige Triglav tudi v novi sezoni ni pričakovati bistvenih premikov. Ponovno bo tekmovalo 11 klubov. Sedemkratni zaporedni prvak Mura Nona ob stabilnem proračunu in urejenih razmerah ostaja v Sloveniji razred zase, saj ima ob odličnih slovenskih igralkah, na čelu s kapetanko reprezentance Matejo Zver, še tri tujke.
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