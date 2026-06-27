Primorski trojček na finale 3x3 v košarki

MURSKA SOBOTA • V kategoriji do 15 let si je mesto v finalu priborila Hidria (na fotografiji Val Leban, Tine Lukančič, Tjan Treven Likar, Danijel Čuk), ki je tudi osvojila turnir. V kategoriji do 21 let sta med šestimi državnimi finalisti kar dve ekipi s sežanskima pokroviteljema, Mesarija Prunk U21 in Klančar Žerjavi. Pod slednjim imenom je nastopila tudi ekipa v kategoriji članov, ki je osvojila soboški turnir in se prebila v državni finale, v katerem bo igralo 12 ekip. Sežanska ekipa (Timon Bubnič, Enej Geržel, Vid Tamše, Aljaž Tavčar) je po podaljšku premagala Frido Koroška.

Finalni turnir bo potekal v soboto, 11. julija pred dvorano Stožice, v katerih bodo ta dan na sporedu uvodne tekme domačega evropskega prvenstva fantov do 20. leta starosti. •