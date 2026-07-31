Primoža Rogliča zbil avto, odpovedal San Sebastian in Burgos

LJUBLJANA • Slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča še naprej spremlja smola. Kot je sporočil prek družabnih omrežij, ga je pred dnevi na treningu zbil avto, priložil pa je tudi sliko, na kateri se vidijo ogromne modrice na desni nogi.

"Ne bo me v San Sebastianu in v Burgosu. Ni najboljši scenarij, a takšno je življenje. Delamo in upamo, da se bodo pred Vuelto stvari obrnile na bolje," je na instagramu zapisal Roglič, štirikratni zmagovalec dirke po Španiji, ki bo letos postati sam absolutni rekorder po številu zmag.

Vuelta se bo začela čez tri tedne v Monacu.