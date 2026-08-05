Proti Infantinu tudi ključna zaveznika znotraj Fife

Nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger, ki ga je Infantino leta 2019 imenoval za vodjo razvoja svetovnega nogometa pri Fifi, je v izjavi dejal, da je bila "odločitev o umiku projekta nujna in nesporna", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegove besede so sledile takoj za izrednim internim elektronskim sporočilom, namenjenim zaposlenim v Fifi in v katerega je vpogled dobila AFP. V njem se je generalni sekretar Fife Mattias Grafstroem glede tega vprašanja očitno distanciral od Infantina.

Grafstroem, ki je veljal za Infantinovega tesnega sodelavca, je polomijo okoli tega načrta označil za "žalostno in graje vredno sosledje dogodkov". Dodal je: "Posamezniki, nestabilna obdobja in nesrečni dogodki pridejo in gredo. Institucija, njeno poslanstvo in odgovornost do svetovnega nogometa pa ostajajo."

Fifa je načrt uvedbe zunanjih vlagateljev predstavila prejšnji torek, do sobote je bil projekt že pokopan, saj je Infantino po širokem nasprotovanju sporočil njegov umik. Pred tem je Evropska nogometna zveza (Uefa) pod vodstvom Aleksandra Čeferina zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom.

Infantino je za danes sicer sklical sejo izvršnega odbora Fife, na katerem bi govorili o naslednjih korakih po umiku predloga, je poročal BBC. Seja naj bi se po poročanju britanskega medija odvila danes v Maroku, saj je Infantino že nekaj dni v tej severnoafriški državi.