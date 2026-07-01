Renče: Domače kotalkarice daleč pred tekmicami

RENČE • V kotalkarski dvorani v Renčah, kjer pred vsako sezono poskrbijo za kakšno izboljšavo, so tokrat gostitelji kljubovali vročini tudi z zmogljivo klimatsko napravo. V odličnih razmerah za tekmovanje se je zvrstilo 142 v veliki večini ženskih nastopov v umetnostnem kotalkanju. Svoje znanje so predstavile selekcije od cicibank do članic - iz KK Renče, Perla Solkan, KUK Nova Gorica, Kristal Šempeter, Pirueta Domžale in Zvezda Ljubljana. Poleg običajnih nastopov v prostem kotalkanju, sta bili na sporedu tudi manj razširjeni disciplini - ples posameznikov in četvork.

Med šestimi klubi, ki so osvajali odličja v disciplinah z več kot enim tekmovalcem, je izstopal Kotalkarski klub Renče s kar 17 odličji. Še najboljžje mu je prišla ljubljanska Zvezda (8). Po dvakrat so se veselili tudi v primorskih klubih Perla, KUK in Kristal.

Rezultati Ostali najboljši rezultati, kadetinje, prosti program, p.p. - 1. Eva Alič (Zvezda), 2. Sara Stibilj (Renče); starejše deklice, p.p. - 1. Aliana Vutkovič (Pirueta) ... 4. Zaja Rusjan; solo dance, s.d. - 1. Keli Ludvik ... 3. Rusjan; mlajše deklice, p.p. - 1. Ela Stibilj, 2. Brina Munih, 3. Ester Božič (vse Renče); s.d. - 1. Stibilj, 2. Špela Fornazarič (Renče), 3. Munih; cicibanke, p.p. - 1. Aneja Peroci (KUK), 2. Eli Vogrinčič (Perla), 3. Sofia Marini (Kristal).

Po kakovosti je izstopalo tekmovanje v prostem programu, še posebej v konkurenci mladink, na čelu z izjemno domačinko Majo Corsi, ki je na državno prvenstvo prišla skoraj naravnost s finala svetovnega pokala v italijanski Ceseni, kjer je zasedla peto mesto. Pred njo so bile Italijanka Victoria Baldo, Portugalka Rita Azinheira, Čilenka Josefa Ramos Mondaca in Italijanka Constanza Biondi. Maja je v Renčah tekmovala predvsem za izboljšave lastnega programa, saj s kakovostjo odstopa od slovenske konkurence. Popoln klubski uspeh Renč sta s srebrnim oziroma bronastim odličjem dopolnili Sara Žbogar Fajt in Kaja Bizjak. V disciplini posamičnega plesa je prvakinja postala domačinka Tina Uršič.

Z veliko elegance in s primorsko prevlado so postregli članski nastopi. V prostem programu je slavila Mija Erzetič (Kristal Šempeter), v solo dancu pa sta bili na vrhu domačinki Lana Pregelj in Mia Krušec. Med mlajšimi mladinkami je v prostem programu največ pokazala kotalkarica Kluba za umetnostno kotalkanje Nova Gorica Neiša Vukmirović. Bron je k primorski bilanci dodala domačinka Anea Zorn. Primorski klubi so osvajali odličja tudi v vseh mlajših kategorijah.

Glavnina domače tekmovalne sezone je z državnim prvenstvom končana, jeseni pa najboljše čakajo še nastopi na evropskim in svetovnem prvenstvu.