Ro! In Vikingi so hrabro odveslali čez ocean

Ro!” Veslaj! Tako je odmevalo od norveškega parlamenta do Times Squarea, od tekočih stopnic v Bostonu, Severne Karoline, stadiona MetLife v New Jerseyju in do tistega v Miamiju, povsod, kjer so se potikali Erling Håland in nogometna druščina, ki so jo v četrtfinalu svetovnega prvenstva ustavili Angleži. Menda pri prvem golu s pomočjo “božje roke” žice televizijske kamere. Zanimivo, da tako trde zadeve čip v žogi, ki sicer zazna dotik las, ni uspel zabeležiti.

Viralni hit

Na svetovnem spletu je video Ro for Norge, veslaj za Norveško, dosegel izjemne številke ogledov. Gre za tako imenovano vikinško veslanje, ko navijači sedejo in nato z ritmičnim premikanjem rok predstavljajo veslanje na velikanski ladji Vikingov. V sicer prislovično politično razklanem parlamentu (po norveško je Storting) so se pred mundialom pozicija in opozicija združili z veslanjem za spodbudo svoje nogometne reprezentance.

Navijaški hit je obsedel tudi Američane. Njihovi mediji so veliko prostora namenili prvem zvezdniku Hålandu, ki je med SP pridobil neverjetnih novih 16 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih. Avtor veslaške zamisli je navijač Ole Frøystad, ki je bil gost ameriških nacionalnih TV mrež in si niti v sanjah ni predstavljal, da se bo njegova domislica tako prijela.

Krik in zavesljaj

Predstavil se je kot “vikinški sin Severa, doma iz Sunmøreja, sedem ur vožnje severozahodno od Osla.” Uporabil je vikinški krik, ki po njegovem pomeni klic miru, in veslaški zavesljaj, da bi ustvaril veselje in enotnost v težkih časih ob razklanem svetu. “Bil sem le majhna iskrica,” pravi, “ampak norveški navijači so jo razširili v plamen in jo sprejeli.”

Ko letalski prevoznik izgubi stavo Četrtfinalni poraz norveške reprezentance proti Angliji po podaljških z 1:2 je imel zabaven razplet zunaj nogometnega igrišča. Norveški nizkocenovni letalski prevoznik Norwegian je izgubil stavo proti British Airwaysu, zavoljo poraza v Miamiju pa je moral začasno zamenjati logotip svojega podjetja. Oba o prevoznika sta se na družbenem omrežju dogovorila, da bo osmoljenec medsebojne tekme moral začasno uporabljati logotip zmagovalca obračuna. “Čeprav se je za Norveško končal turnir na letošnjem svetovnem prvenstvu, bo ta prijateljska stava ostala v najlepšem spominu. Upamo, da se bodo trije levi v domovino vrnili z nogometnim pokalom,” je po tekmi zapisal letalski prevoznik iz Skandinavije. Pri britanskem podjetju so poudarili, da je bila njuna tekmovalnost le začasne narave in ponudil vozovnice osebam, ki so pri norveškemu letalskemu podjetju zadolženi za družbena omrežja.”Tako kot Håland in Bellingham tudi mi čutimo cvetoče prijateljstvo med našima letalskima družbama,” so še v šali zapisali Britanci.

Frøystad je v petek vodil množico norveških navijačev, ki so na Times Square v New Yorku želeli veslati na stopnicah znamenitega newyorškega trga, tako kot so to storili na tekočih stopnicah v Bostonu, od koder je videoposnetek postal globalni hit. Newyorška policija ni bila navdušena nad idejo, zato so norveški navijači sedli na tla blizu stopnic in s Frøystadom, ki je z udarjanjem na boben določal tempo, začeli veslati.

Norveška nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom svoje igralce v prav tako viralnem videoposnetku oblekla v Vikinge, med SP pa je navijaško veslanje z veseljem podperla. Oilberget, uradna navijaška skupina reprezentance, je celo prinesla vikinški rog, s katerim so spodbujali tempo veslanja znotraj stadiona.

Norveško proslavljanje gre sicer v nos predvsem Švedom in Dancem, deloma pa tudi Islandcem. Ob klasični zavisti, ker so Norvežani prevzeli nogometni primat, tudi zato, ker se vsi po počutijo kot potomci Vikingov. • rm