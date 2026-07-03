Ronaldo po izpadu Hrvaške tolažil Modrića

TORONTO > Ivan Perišić je Hrvaško popeljal v vodstvo v 53. minuti. Cristiano Ronaldo je v 68. minuti izenačil s strelom z bele pike, Goncalo Ramos pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti zadetek za Portugalsko.

Modrić je pri 40 letih nastopal na svojem šestem SP

Hrvaški kapetan Modrić je pri 40 letih nastopal na svojem šestem SP, enako leto starejši tekmec Ronaldo. Tekma proti Portugalski pa je pomenila njegov 202. nastop za Hrvaško. Vse kaže, da je bil to tudi njegov zadnji nastop v dresu z državnim grbom. Modrić je zato poraz zelo težko prenesel. Po tekmi je k njemu pristopil Ronaldo, ga objel in tolažil.

Videti je bilo čustvene posnetke, bilo je očitno, da Modriću nekaj govori in se Modrić na to odziva, čeprav samih besed ni bilo mogoče slišati. Po tekmi je Ronaldo razkril, kaj je povedal hrvaškemu tekmecu: "Z Modrićem sem igral vrsto let. Čudovito ga je videti, kako še vedno igra na vrhunski ravni."

Rekel sem mu: "Luka, čestitam. Želim ti vse dobro v nadaljevanju kariere."

Soigralca pri španskem Real Madridu

Modrić in Ronaldo sta bila soigralca pri španskem Real Madridu med letoma 2012 in 2018. Skupaj sta osvojila naslov španskega prvaka in španski pokal, dva naslova klubskega svetovnega prvaka, madridska ekipa pa je z Ronaldom in Modrićem v svojih vrstah osvojila tudi štiri naslove v ligi prvakov.

"Navdušen sem bil nad današnjim razpletom. To nam veliko pomeni - ne le zaradi zmage, temveč tudi zaradi načina, kako smo do nje prišli. Vedeli smo, da bo tekma težka," je še dejal Ronaldo, ki je postal najstarejši igralec, ki je dosegel zadetek na tekmi izločilnega dela SP.

Hrvaški kapetan ni skrival razočaranja po porazu proti Portugalski, prav tako ne nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami.

"Tekmo lahko razdelimo na dva dela, v prvem polčasu nismo bili na svoji ravni. Igrali smo precej obrambno, v drugem pa smo prikazali resnično fenomenalno igro - eno naših najboljših. Tekmo bi lahko odločili že prej, a nam to preprosto ni uspelo. Zapravili smo veliko priložnosti, nato pa so se zgodile stvari, ki se mi zdijo neverjetne. Težko je reči karkoli pametnega v trenutku, ko so čustva še vedno močna. Zaslužili smo si več," je menil Modrić.

Modrić je komentiral tudi gol Joška Gvardiola v zaključku tekme, ki je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

"Sodnik je dejal, da se je Igor Matanović dotaknil žoge, a smo si večkrat ogledali posnetek. Nikjer ni videti, da bi se je dotaknil. Po mojem mnenju torej ni šlo za prepovedan položaj."

Modrić: Mislim, da smo si zaslužili veliko več

Modrić je lahko zgolj še povzel, kako turobno ozračje je bilo v hrvaški slačilnici po tem velikem razočaranju.

"Mislim, da smo si zaslužili veliko več, a nekatere stvari so šle njim na roko. Tista enajstmetrovka, denimo. Prepričan sem, da se Var ne bi oglasil, če bi bili vlogi obrnjeni. Že ob uvedbi sistema videosodnika sem dejal, da mi ni všeč, kasneje se je sicer izkazal za koristnega v določenih primerih, a se ga prepogosto zlorablja in uporablja selektivno ali glede na velikost ekipe," je kritično izjavo Modrića povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Danes to ni bila enajstmetrovka. Na takšni tekmi česa takega ne moreš dosoditi. To me frustrira, saj gre vedno na našo škodo. A kaj lahko storimo? Gremo naprej. Tega ne bomo uporabljali kot izgovor. Kljub temu me takšne stvari motijo, saj krojijo usodo in vplivajo na počutje glede vsega, kar počnemo - žrtvovanja, vloženega truda in bojev, ki jih bijemo. Težko je to sprejeti."

Na vprašanje o nadaljevanju kariere v dresu hrvaške reprezentance Modrić ni želel odgovoriti. "Zdaj ni čas za pogovor o tem. Vse boste izvedeli kmalu," je sklenil.