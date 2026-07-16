Sedma zmaga slovenskih odbojkarjev prinaša razloge za optimizem

Slovenski odbojkarji so na preteklih dveh turnirjih zbrali šest zmag, kar nekaj sicer tesnih, in dva poraza ter zadnji turnir pričakali na visokem četrtem mestu. Nemci so bili medtem doslej polovično uspešni (4-4). Zmaga v medsebojnem obračunu izbrance italijanskega strokovnjaka Fabia Solija praktično pelje na zaključni turnir lige. Od leta 2022 je bilo za napredovanje dovolj že šest zmag, tako da ima Slovenija s sedmo mesto na zaključnem turnirju že skoraj zagotovljeno. Pred Slovenijo je trenutno na vrhu lestvice le nepremagljiva Japonska.

V slovenski vrsti, ki lovi peti zaključni turnir v šestih sezonah, trikrat pa je bila na koncu četrta, tokrat ni bilo rahlo poškodovanih Tončka Šterna in Janija Kovačiča, ki ga je v vlogi prostega igralca zelo dobro nadomestil Grega Okroglič. Znova je bilo tudi nekaj rotacij. To se v prvih dveh nizih ni poznalo, Slovenci so bili od tekmeca boljši v vseh pogledih, medtem ko so se v tretjem in četrtem nizu precej bolj namučili.

Slovenci so hitro v uvodnem nizu hitro nakazali, kako se bo ta odvijal. S petimi zaporednimi točkami so ekspresno pobegnili na 7:1. Tudi v drugem je Slovencem igra enostavno bolj stekla kot Nemcem. Slednji so imeli kar nekaj težav na slovenski servis, Slovenci so tekmeca bolje lovili tudi v bloku. Tretjega so bolje odprli Nemci z vodstvom 3:0. Slovenci so za trenutek povedli pri 20:18, nato pa spet Nemci pri 21:20. Ti so bili bolj zbrani tudi v sami končnici in podaljšali tekmo.

Četrti niz se je odvijal po podobnih notah, izenačeno z nekaj izmenjavami vodstva. Nemci so izsilili podaljšano igro, v tej pa so Slovenci le izkoristili četrto zaključno žogo.

Slovenski odbojkarji bodo po prostem četrtku odigrali tri tekme v treh dneh. Jutri bo tekmec Iran.