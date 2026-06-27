Šest desetletij nogometne zvestobe

ANKARAN, HRVATINI • Predsednik NK Galeb Miha Gaberc (na fotografiji levo) je poudaril, da največje bogastvo kluba niso rezultati, temveč njegovi številni in zvesti člani. V klubu ves čas namenjajo poudarek množičnosti, tako da klubske slačilnice polnijo selekcije otrok vseh starostnih skupin. Okrogli jubilej pa je sad truda generacij prostovoljcev, požrtvovalnih trenerjev in staršev, ki otroke brezpogojno podpirajo.

Predsednik kluba se je posebej iskreno zahvalil vsem, ki so v teh šestih desetletjih soustvarjali to skupnost: ustanoviteljem, predsednikom in članom vodstev, trenerjem, prostovoljcem, staršem, navijačem, igralkam in igralcem vseh generacij ter vsem otrokom, ki so doslej prestopili prag društva ter ponosno zastopajo barve kluba.

Uspešno delovanje kluba je zaznala tudi širša skupnost. Ob jubileju je namreč klub oziroma Gaberc iz rok predsednika MNZ Koper Boruta Knafelca (desno) prejel priznanje Nogometne zveze Slovenije ter statuo Zveze športnih društev Klif za neprecenljiv prispevek k razvoju športa. Hvaležnost skupnosti in občini Ankaran za podporo in sodelovanje pri razvoju društva pa ohranja trdne temelje, da bo Sveta Katarina še naprej prostor prijateljstva in ponosa prihodnjih generacij ljubiteljev nogometa. •