Slavko Vinčić končal sodniško kariero

Kot so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, je teden dni po finalu svetovnega prvenstva v ZDA Slavko Vinčić uradno sklenil svojo sodniško kariero na samem vrhu sveta. Mariborčan je kot prvi slovenski glavni sodnik vodil veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Španijo in Argentino v East Rutherfordu in potrdil status enega največjih delilcev pravice v zgodovini. Za krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati.

Slavko Vinčić, rojen 25. 11. 1979, prihaja iz Maribora in je bil od leta 2010 na listi mednarodnih nogometnih sodnikov. V zadnjih letih je sodil številne največje nogometne tekme na svetu. Ob finalu letošnjega SP vrhunec njegove kariere predstavlja finale lige prvakov 2024, v katerem je Real Madrid na Wembleyju z 2:0 premagal Borussio Dortmund. Le nekaj tednov pozneje je sodil še polfinale evropskega prvenstva Eura 2024 med Španijo in Francijo. Že leta 2022 je vodil finale evropske lige med Eintrachtom Frankfurtom in Rangersi, ki ga je po enajstmetrovkah dobil nemški klub. Med pomembnejšimi reprezentančnimi obračuni je sodil tudi polfinale Lige narodov 2023 med Španijo in Italijo ter odmevno tekmo skupinskega dela Eura 2024 med Španijo in Italijo. Redno je vodil tudi najzahtevnejše tekme lige prvakov, med drugim dvoboje Reala iz Madrida, Bayerna, Barcelone, Arsenala, PSG-ja, Interja, Manchester Cityja, Atletica Madrida in drugih evropskih velikanov.