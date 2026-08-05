Slovenska dekleta po poti fantov

Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako so si nastop v ligi narodov (LN) zagotovili tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkarji. Fivb trenutno preučuje tekmovalni format, ki bo omogočil izvedbo razširjenega tekmovanja.

“Izjemno je bilo prejeti takšno novico. Res smo počaščeni in ponosni na naš dosežek. V tej sezoni smo res dali vse od sebe, verjeli smo in se trudili, da bi dosegli ta rezultat, kar nam je na koncu uspelo,” so bile po lepi novici prve besede italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja.

“Še vedno nismo dojeli, kaj nam je uspelo, mislim pa, da si ta dosežek tudi zaslužimo, saj smo bili med osemnajstimi najboljšimi. Zdaj bom počakal, da se igralke vrnejo v hotel, in jih objel. Res sem vesel, saj smo pred dvema letoma zasedali še 29. mesto na svetovni lestvici, zdaj pa smo se prebili med odbojkarsko elito, kar je nekaj neverjetnega,” je za Odbojkarsko zvezo Slovenije še dodal italijanski strokovnjak.

“Res sem neizmerno vesela in ponosna na to, kar nam je uspelo. Verjele smo do konca, kljub porazu s Švedsko. Enostavno so se nam na koncu vse stvari, ki nam morda do zdaj niso šle tako, kot smo si želeli, postavile na pravo mesto in naš trud je poplačan,” je navdušena slovenska kapetanka Saša Planinšec. “Vesela sem za vsako punco in celoten strokovni štab, saj smo res trdo garali. Zvezde so se poravnale in obrnile v našo korist,” je še dodala kapetanka Slovenije, ki na svetovni lestvici zaseda 19. mesto. Vodijo Italijanke.

Slovenke bodo prihodnje leto tako prvič zaigrale v LN. Slovenski odbojkarji od leta 2021 nastopajo v tem tekmovanju, na letošnjem zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju pa so se veselili tudi svoje prve kolajne, potem ko so v tekmi za tretje mesto premagali Japonce. Zdaj so na svetovni lestvici četrti. Vodijo Poljaki.

Ruska odbojkarska zveza je medtem Fivb že uradno obvestila, da se je prostovoljno odpovedala nastopu na svetovnem prvenstvu (SP) za moške prihodnje leto na Poljskem. Glede nastopa ruskih odbojkaric bo odločitev padla šele po pogovorih z ameriško in kanadsko odbojkarsko zvezo, ki bosta prihodnje leto priredili SP.