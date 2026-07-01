Slovenske odbojkarice v finalu evropske lige

LJUBLJANA > Varovanke Alessandra Oreficeja so tako v letošnji ligi še vedno brez izgubljenega niza, z maksimalnim izidom so zmagale že osem tekem, v finalu pa se bodo merile s Švedsko, ki je v drugem polfinalu dvakrat premagala Madžarsko, v gosteh s 3:2, doma pa s 3:1.

V polfinalu so si Slovenke veliko prednost zagotovile že na prvi tekmi v Nitri, so pa vseeno potrebovale zmago tudi v Ljubljani, če so se hotele izogniti zlatemu nizu. Vedele pa so, da so precej boljše tekmice, da jih Slovakinje ne morejo presenetiti, da lahko premagajo le same sebe.

Zato je bil pomemben pristop, saj so Slovakinje vendarle tako dobre, da se jih ne sme podcenjevati. In pristop je bil pravi, tako da je lahko prišla do izraza kakovostna razlika.

Gostje so v prvih dveh nizih vodile le na začetku, s 3:1 in 4:1, nato pa so Slovenke z lahkoto prišle do vodstva z 2:0. V prvem nizu so s serijo odličnih servisov Nike Milošič dosegle kar 12 točk zapovrstjo in prišle do vodstva 13:3.

Nekaj več odpora so Slovakinje nudile v drugem, v tretjem nizu, ko so se Slovenke vendarle nekoliko preveč sprostile, pa so celo dolgo časa vodile, tudi 23:21, pri izidu 25:26 pa imele imele še zaključno žogo za podaljšanje upanja. Toda Slovenke so imele velik motiv, želele so zmagati s 3:0. Z borbeno igro v obrambi so se kot že na nekaterih prejšnjih tekmah rešile in izpolnile cilj.

S 14 točkami sta bili najučinkovitejši v slovenski vrsti Maša Pucelj in Fatoumatta Sillah, Saša Planinšec je prispevala štiri bloke, asa pa so tokrat dosegle le dva, oba Milošič. Drugim s z začetnimi udarci ni bilo niti potrebno tvegati.

* Dvorana Vižmarje Brod, gledalcev 360, sodnika: Adler (Madžarska), Savu (Romunija).

* Slovenija: Pavlović Mori, Pucelj 14 (2 bloka), Lorber Fijok 9 (2 bloka), Sillah 14 (1 blok), Jurič, Zatković, Šiftar, Frelih, Milošič 9 (2 asa, 2 bloka), Mazej, Donko, Planinšec 8 (4 bloke), Gornjec Hodnik, Halužan Sagadin.

* Slovaška: Justhova, Šepelova 6, Cibulova, Herdova 6 (1 as), Haškova, Smieškova, Matalikova 1, Hrušecka 4 (2 bloka), Fričova 9 (2 bloka), Kohutova 1 (1 as), Erteltova, Sunderlikova 11 (2 asa), Kormendjova, Magdinova.