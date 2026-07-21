Slovenski kajakaši zlati na ekipni tekmi SP v Oklahoma Cityju

OKLAHOMA CITY > Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce. Prvi favoriti in branilci naslova, Francozi, ki so šli v zvezdniški zasedbi na progo kot zadnji, so povzročili nekaj drame. Na vodi so bili sicer najhitrejši, a so jim sodniki prisodili 50 kazenskih sekund, nato pa dolgo časa preverjali, ali je bila kazen upravičena. Na koncu so odločitev potrdili, kar je pomenilo veselje v slovenski reprezentanci.

"Meni ta zmaga res veliko pomeni. Star sem 42 let, ekipno zmago sem, res dolgo čas lovil. Z ekipo sem že bil evropski prvak, osvajal medalje na svetovnih prvenstvih, a zlata medalja mi je manjkala," je organizatorjem dejal Kauzer, ki v pogovoru ni potrdil, da ga bodo v Oklahoma Cityju videli tudi čez dve leti na olimpijskih igrah: "Ali bom nadaljeval s kariero, se bom odločil po sezoni."

Kauzer, ki mu je v izjavi nekaj hvalospevov namenil tudi mladi Žiga Lin Hočevar - ta sicer letos ni v kajakaški ekipi, a je za ekipno tekmo zamenjal Martina Srabotnika, je na svetovnih prvenstvih prvo ekipno kolajno osvojil že leta 2005 v Penrithu, skupaj z Andrejem Nolimalom in Dejanom Kraljem je bil tretji.

Bronasto kolajno je sicer dvakratni svetovni posamični prvak, osvojil tudi leta 2017 v Pauju, ko je veslal skupaj s Srabotnikom in Žanom Jakšetom, in tudi leta 2021, takrat sta bila v ekipi še Srabotnik in Niko Testen.

Za slovenske kajakaše je sicer to osma kolajna na svetovnih prvenstvih, šesta pod slovensko zastavo in prva po letu 2021, ko so bili bronasti v Bratislavi. Lastniki edine zlate slovenske kolajne doslej pa so Jernej Abramič, Marjan Štrukelj in Albin Čižman, to jim je prav tako uspelo v ZDA (Savage River).

Slovenska ženska ekipa ni nastopila, saj sta v Oklahomo City odpotovali le dve kajakašici, Eva Terčelj je namreč zaradi materinstva ostala doma.