Slovenski košarkarji izgubili generalko z Italijo

CELJE • Košarkarji Slovenije so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ju čakata v prihodnjih desetih dneh. V Celju so gostje slavili s 86:83.

Slovenija je nastopila močno oslabljena. Poleg Luke Dončića, ki je že pred časom sporočil, da ne bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, so manjkali Vlatko Čančar, Klemen Prepelič, Rok Radović in Luka Ščuka, sredi tretje četrtine pa si je mezinec na desni roki poškodoval še Urban Kroflič, ki je bil do tedaj z enajstimi točkami eden najboljših na parketu.

Sosedski dvoboj je bil daleč od prijateljskega, saj je bil za obe ekipi generalka pred kvalifikacijami za SP. Moštvi sta od prve minute dalje igrali čvrsto in zavzeto ter se borili za vsak centimeter igrišča.

Začetna peterka Slovenije je bila Žiga Samar, Gregor Hrovat, Kroflič, Edo Murić in Alen Omić, v postavi pa sta bila ob Krofliču še dva člana mlajše reprezentance do 20 let, ki se pripravlja na eurobasket v Ljubljani sredi julija, Vit Hrabar in Mark Padjen.

Italija je bolje končala prvi polčas in odšla na odmor z dvomestno prednostjo (54:43), Slovenija pa je odgovorila v tretjem delu, ko se je najprej približala na 52:54, nato pa tudi povedla 61:59.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih sekundah. Italija je uspela v zadnji minuti ubraniti štiri točke prednosti, čeprav je Miha Cerkvenik s trojko 18 sekund pred koncem znižal na 81:82, Omić pa tri sekunde pred iztekom tekme na 83:84. V zadnji sekundi je s trojko poskusil izenačiti še Samar.

Od dvanajsterici košarkarjev, ki jih je imel na razpolago selektor, so največ točk dosegli Hrovat (14 točk, 4 skoke, 4 podaje), Samar (12 točk, 6 podaj), Omić (11 točk, 14 skokov) in Kroflič (11 točk, trojke 2:3).

To je bila šele sedma zmaga Italije v 23 dvobojih s Slovenijo v vseh tekmovanjih in prva po skoraj 20 letih oziroma osmih zaporednih porazih.

Slovenija bo v petek, 3. julija, gostovala v Estoniji, tri dni kasneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Z dvema zmagama bi v drugi del kvalifikacij napredovala s petimi zmagami in naredila velik korak k uvrstitvi na SP, ki bo prihodnje leto konec avgusta in septembra v Katarju.