Slovenski odbojkarji morajo za finale premagati Poljake

Nedelja torej v vsakem primeru prinaša za Slovenijo še eno tekmo, pri čemer so odprta vprašanja, s kom, kdaj in za kaj? Odgovore bomo dobili po razpletu drugega polfinalnega dvoboja med Japonci in Američani, ki bodo stopili na igrišče danes ob 13.30, ko bo jutri na sporedu obračun za prvo mesto. Tekma za bron bo odprla nedeljski spored ob 9. uri, ki bo oznanila tudi začetek današnjega soočenja med Slovenijo in Poljsko, sicer starima znankama z velikih tekmovanj. Zlasti v zadnjem desetletju, odkar (tudi) slovenski fantje mešajo štrene v odbojkarskem vrhu.

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