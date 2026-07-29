Slovenski odbojkarji po trdo prigarani zmagi nad Turki v polfinale lige narodov

NINGBO • Slovenski odbojkarji so se na svoj peti zaključni turnir v šesti sezoni v elitni ligi narodov uvrstili s tretjim mestom v rednem delu, potem ko so na treh turnirjih lige nanizali deset zmag in le dvakrat izgubili. V lovu na premierno medaljo v tem tekmovanju, doslej so trikrat končali na nehvaležnem četrtem mestu, so bili prvi tekmec vselej neugodni Turki.

Slovenci so zasedbo nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača že premagali na turnirju v Beogradu, proti Turčiji so sicer dobili zadnjih sedem obračunov. A Turki so bili danes zelo motivirani, saj so prvič igrali na zaključnem turnirju lige.

Vsi nizi so bili izjemno izenačeni, dva sta se zavlekla tudi v zelo dolgo podaljšano igro, a so imeli izbranci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija več kakovosti v ključnih trenutkih. Pri Sloveniji, ki bo polfinale lige narodov igrala po letih 2021, 2024 in 2025, je bil s 25 točkami najboljši Rok Možič, 20 jih je dodal Nik Mujanović, devet pa Sašo Štalekar.

Uvodni niz so malenkost bolje začeli Turki. Pritiskali so s servisom, povzročali nekaj težav Slovencem in držali manjšo prednost. Slovenci so priključili na osmi točki in kmalu s tremi zaporednimi prvič povedli 11:10. Pri 17:13 so pobegnili na štiri točke prednosti, a so se tekmeci približali na točko zaostanka in izenačili na 20:20. Več kot to Turki niso zmogli, Slovenci so bili v končnici uspešnejši in niz zaključili s tremi zaporednimi točkami.

V drugem sta ekipi dolgo igrali točko po točko, Turki so za izenačenost skrbeli tudi z bloki. Sledili so do sredine niza, nato pa so Solijevi varovanci z delnim izidom 4:0 ušli na +3 (15:12). Turki se niso predali in izid spet poravnali na 20:20 ter z asom celo povedli 23:22. Slovenci so si vseeno pripravili zaključno žogo, nato pa so Turki izsilili podaljšano igro. Maratonski drugi niz, v katerem ni manjkalo niti sodniških posredovanj, je Slovenija izvlekla z 11. zaključno žogo.

V tretjem so si Slovenci hitro priigrali manjšo prednost, na tri točke plusa pa prvič ušli pri 9:6. S tremi zaporednimi točkami so pobegnili na +5 (17:12), a so se Turki z delnim izidom 4:0 približali na 18:19. Znova je zasedba Kovača poskrbela za napeto končnico, izenačila je na 22:22 in sledil je podoben scenarij iz drugega niza. V novem zelo dolgem tie-breaku sta obe ekipi imeli nekaj zaključnih žog, Slovenci pa so pošteno namučili, da so po dobrih dveh urah zaključili dvoboj.

Slovenija: Turčija 3:0 (21, 33, 37) Gimnazija Beilun, sodnika: Ovuka (BiH) in Choi (Južna Koreja) Slovenija: Pajenk, Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 8 (2 bloka), Marovt, Bračko, Štalekar 9 (2 bloka), Okroglič, Urnaut 6 (1 blok), Možič 25, Mujanović 20 (2 asa, 3 bloki), Ja. Kržič 2 (2 bloka), Jo. Kržič, Najdič, Šen. Turčija: Gürbüz 2, Tümer 11 (3 bloki), Baltaci, Matić, Yüksel 10 (3 bloki), Bedirhan 9 (3 bloki), Kirkit 1, M. Lagumdžija 4, A. Lagumdžija 21 (1 as), Yenipazar 5 (2 asa), Bayraktar, Bayram 10 (5 blokov), Samet, Hilmi.

V drugem četrtfinalu se bodo danes merili gostitelji Kitajci, ki so imeli mesto na turnirju kljub zadnjemu mestu po rednem delu že zagotovljeno, in Japonci. V četrtek sledita še obračuna Italije in ZDA ter Poljske in Ukrajine. Zmagovalci slednjega bodo naslednji slovenski tekmec.

Poljsko so Slovenci tesno ugnali na prvem turnirju, z Ukrajino pa se letos v ligi narodov niso merili, a so proti njej izgubili na pripravljalni tekmi pred zadnjim turnirjem (0:3).

Polfinale bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.