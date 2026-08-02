Slovenski odbojkarji prvič bronasti v ligi narodov

NINGBO > Trud je naposled poplačan. Slovenska reprezentanca je morala - pa ne le to poletje - preliti ogromno znoja, preden je prišla do prvega odličja v ligi narodov. Lep čas se je morala dokazovati, da so jo sploh sprejeli v izbrano druščino, potem ko rezultat na igrišču ni bil edino merilo oziroma veljavna vstopnica. Tekmovanje, ki se je leta 1900 začelo kot svetovna liga, sleherno sezono ponuja merjenje moči med odbojkarskimi prvokategorniki.

Leta 2018 se je z novim formatom in novim imenom pojavila naslednica liga narodov (LN), v kateri je Slovenija prvič zaigrala šele tri leta pozneje. Odtlej pa je vedno znova potrjevala, da pripada odbojkarski eliti. Žal se je morala na zaključnih turnirjih sprijazniti z zbiranjem četrtih mest. Do včeraj, ko je pravzaprav prelomila dva uroka. Japonska je v LN predstavljala svojevrstno črno mačko za slovenske odbojkarje, ki so po uvodni zmagi ob krstnem nastopu leta 2021 v Riminiju nanizali šest porazov.

Polfinalna popotnica

Japoncem je pripadlo tudi prvo letošnje soočenje v LN, potem ko sta se reprezentanci pomerili na uvodnem turnirju, ki je bil prav tako na Kitajskem. Izbranci slovitega igralca in kasneje selektorja Laurenta Tillieja, ki je popeljal svojo domovino Francijo do prvega olimpijskega naslova v Tokiu leta 2021, so slavili s 3;1 in tudi nasploh so na poti do zaključnega turnirja osmerice Japonci kazali odlične predstave. V rednem delu LN so nanizali dvanajst zmag brez poraza. Prvega so, potem ko so v četrtfinalu ugnali gostitelje Kitajce, zabeležili šele v soboto, ko so po petih nizih morali priznati premoč Američanom.

Nemara je tudi razvoj dogodkov v polfinalu šel na roko Sloveniji, ki je lahko hitro usmerila svoje misli na dvoboj za tretje mesto, potem ko proti Poljakom v soboto ni imela niti najmanjših možnosti in je hitro položila orožje. Japonci so na igrišče stopili tri ure kasneje in odigrali pet nizov proti Američanom. Poraz je gotovo pustil posledice, očitno ga niso najbolje predelali, potem ko so se morali hitro vrniti v dvorano.

Glavni in nadomestni junaki

Slovenski selektor Fabio Soli je opravil eno rošado v udarni šesterki, v katero je bil kot centralni bloker znova Sašo Štalekar. Načeti Alen Pajenk, ki je v sobotnem polfinalu poskušal pomagati reprezentanci, se je včeraj vrnil na seznam poškodovanih, kjer sta že nekaj časa Tonček Štern in Jani Kovačič, ki sploh nista odpotovala na Kitajsko. Sicer pa je Kanalec v obrambi dobro nadomestil Kanalca. Grega Okroglič se ni ustrašil izziva, pri zaključevanju akcij pa sta bila znova razigrana Rok Možič in Nik Mujanović, ki sta si porazdelila napadalno breme in dokazala, da se za slovensko prihodnost ni bati.

Tudi ob današnji predstavi pa je treba izpostaviti dragocen prispevek nadomestnih moči. Klemen Šen, ki bo igralsko pot nadaljeval v italijanski drugi ligi, je v uvodnem nizu v prelomnih trenutkih dosegel as za 22:19 in utrl pot Sloveniji do zmage v prvem nizu. Japonci so izenačili po tesno dobljeni končnici drugega niza, a v nadaljevanju so pobudo znova prevzeli slovenski odbojkarji, ki so se ozrli nazaj šele po tekmi.

“V četrto gre očitno rado. Tudi letos smo prikazali vrhunske predstave in na to moramo biti ponosni. Za nami je zelo težka tekma. Vedeli smo, kako igrajo Japonci, ki so za nas zelo neugodni, ampak mislim, da smo bili na tekmeca vrhunsko pripravljeni. Lahko bi rekli, da smo mi igrali njihovo igro, se veliko dotikali žog v bloku, se branili in na koncu je bilo to dovolj. Ta medalja je tudi priznanje za vse tiste, ki so tlakovali pot do nje v prejšnjih letih,” je povedal Možič, ki z reprezentančnimi soigralci ne bo mogel predolgo uživati v uspehu. Že čez dober mesec se namreč začenja evropsko prvenstvo.