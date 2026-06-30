Slovenski odbojkarji so naleteli na zid svetovnih prvakov

Sašo Štalekar (levo), Tine Urnaut (v sredini) in Jani Kovačič (desno) so bili Italijanom kos le v prvem nizu.

V lepo zasedenih Stožicah je v poznem nedeljskem večeru dišalo po presenečenju. Slovenski fantje so v prvem nizu nadigrali svetovne prvake Italijane, a je bilo veselje kratko. Azzurri so v nadaljevanju pokazali, da imajo na voljo še več tistega, kar krasi Slovence - izbor kakovosti v rotaciji in veliko taktičnih različic ter predvsem močnejša orožja na položaju organizatorja igre. Kljub porazu z 1:3 ima Slovenija po dveh tretjinah svetovne lige narodov visoko pozitiven rezultat - šest zmag in dva poraza.