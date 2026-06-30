Slovenski odbojkarji so naleteli na zid svetovnih prvakov
Pozni nedeljski večer je prinesel tekmovalni odločitvi tako slovenski moški kot ženski reprezentanci. V obeh je skupno kar deset primorskih imen. Moški po porazu s svetovnimi prvaki Italijani pred zadnjo tretjino svetovne lige narodov zasedajo spodbudno četrto mesto, dekleta pa imajo po zmagi na prvi polfinalni tekmi s Slovakinjami lepo izhodišče, da se jutri na povratnem dvoboju v Ljubljani prebijejo v finale evropske lige.
V lepo zasedenih Stožicah je v poznem nedeljskem večeru dišalo po presenečenju. Slovenski fantje so v prvem nizu nadigrali svetovne prvake Italijane, a je bilo veselje kratko. Azzurri so v nadaljevanju pokazali, da imajo na voljo še več tistega, kar krasi Slovence - izbor kakovosti v rotaciji in veliko taktičnih različic ter predvsem močnejša orožja na položaju organizatorja igre. Kljub porazu z 1:3 ima Slovenija po dveh tretjinah svetovne lige narodov visoko pozitiven rezultat - šest zmag in dva poraza.
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