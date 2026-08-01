Slovenski odbojkarji v polfinalu lige narodov nemočni proti Poljakom

NINGBO > Slovenci so se po sredini trdo prigarani zmagi v četrtfinalu nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah elitne lige narodov uvrstili v polfinale in nadaljujejo lov na premierno medaljo v tem tekmovanju. Trikrat doslej so že igrali za bronasto odličje, a izgubili v letih 2021, 2024 in 2025.

Letos imajo novo priložnost za medaljo, a je danes v polfinalu nasproti mreže stala ena najboljših ekip na svetu Poljska. Ta je prva reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je peta, ob tem so trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki tudi branilci naslova in dvakratni prvaki lige.

Poljaki doslej niso igrali s povsem udarno zasedbo, katero so izbranci slovenskega selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Linyiju tudi tesno premagali s 3:2. Toda danes je bilo drugače, vrhunska poljska reprezentanca je bila boljša v vseh elementih igre, prevladovali so s servisi in bloki ter Sloveniji niso dopustili prav veliko možnosti za razvoj lastne igre.

V slovenski vrsti je bil z 11 točkami najuspešnejši povratnik na parket Alen Pajenk. Rok Možič je dodal sedem točk, po šest pa kapetan Tine Urnaut in Nik Mujanović. Na poljski strani je prevladoval Wilfredo Leon, ki je kar šest od svojih 16 točk nabral z asi, 15 točk je vpisal Bartlomiej Boladz.

Slovenci bodo tekmeca za bron izvedeli čez nekaj ur. Ob 13.30 se bosta v drugem polfinalu merili še neporažena Japonska in ZDA. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Fabio Soli, selektor Slovenije je po tekmi dejal: "Danes smo v primerjavi s Poljaki trpeli v vseh elementih igre. Imajo odlične igralce, igra na povprečni ravni pa ne more zadostovati njihovi kakovosti, če želimo biti konkurenčni. Na igrišču moramo pustiti vse in igrati na meji svojih zmožnosti, če se želimo enakovredno kosati s Poljaki. Danes se nismo temu niti približali. Trpeli smo v situacijah, ki jih običajno rešujemo precej bolje. Čutiti je bilo pritisk in veliko čustev, ki jih mnogi še niso vajeni. Z rezultatom in predstavo nisem zadovoljen. Po izjemnih predstavah v letošnji ligi narodov si takšne igre na zaslužimo. Iz današnje tekme se moramo veliko naučiti in jutri prikazati drugačno predstavo. Jutrišnji nasprotnik bo izkušenejši od nas in premore veliko kakovosti."

Alen Pajenk je dodal: "Za nami je težka tekma. V prvih dveh nizih smo vse do zaključka nekako držali priključek s Poljaki. Tudi ko so povedli za dve ali tri točke, smo se jim uspeli približati. Nato nam ni uspela igra na njihov servis, na katerem so bili Poljaki zelo močni. Žog nismo uspeli sprejeti oziroma zaključiti akcij v svojo korist. Poljaki so bili danes enostavno boljši."

Jan Kozamernik pa je še povedal naslednje : "Na žalost so nam pešali vsi začetki nizov, tako z vidika zbranosti kot kakovosti igre. Potem je proti takšni ekipi, ki dobro servira ter igra kakovostno v bloku in obrambi, zelo težko nadoknaditi zaostanek. Ni veliko trenutkov, ko lahko zadihaš. Prehitro smo jim dovolili, da so se oddaljili, in jim prepustili preveč prostora na igrišču, kar nas je danes stalo zmage. Enostavno moramo igrati bolje, če želimo nastopati v finalih in se boriti za medalje. Igrati moramo kakovostneje in natančneje, kar pričakujem, da bomo že jutri izboljšali."