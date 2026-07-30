Slovenski odbojkarji v polfinalu s Poljsko

Ekipi sta se že srečali v rednem delu lige, na prvem turnirju na Kitajskem je zmagala Slovenija s 3:2, a Poljska takrat ni nastopila v z vsemi najboljšimi. Poljaki so Slovence izločili tudi na olimpijskem turnirju v Parizu, kjer so na koncu osvojili srebrno kolajno.

V četrtfinalu je bila poljska ekipa, ki jo vodi Srb Nikola Grbić, dokaj zanesljivo boljša od ukrajinskih tekmecev, to velja predvsem za drugo polovico tekme.

S 24 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Bartolomiej Boladz, Wilfried Leon jih je k zmagi dodal 16. Boladz je dosegel pet blokov, enega manj je prispeval Bartolomiej Lemanski. Poljaki so skupno dosegli kar 14 blokov. Ukrajina posebno razpoloženega igralca ni imela.

V drugem polfinalu bosta igrali Japonska in ZDA, Američani so v četrtfinalu s 3:0 (22, 21, 21) ugnali Italijo. Pri Američanih je Jake Hanes dosegel 21, pri Italijanih pa Yuri Romano 16 točk. Japonci pa so s 3:1 izločili Kitajsko.