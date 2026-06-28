Slovenski odbojkarji za tretjo zmago pred domačimi navijači odpravili Brazilce

LJUBLJANA • Slovenski odbojkarji so po treh zmagah na Kitajskem na domačem turnirju po srditem boju premagali Kanado in Bolgarijo, sinoči jih je po dnevu počitka pričakal nov obračun z Brazilijo. Ta je po štirih zmagah na prvem turnirju izgubila oba svoja dvoboja v Ljubljani, v petek je klonila proti Italiji z 1:3.

Slovenci in Brazilci so se v ligi narodov doslej srečali šestkrat, boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili petkrat. Edina slovenska zmaga v tem tekmovanju do danes je segala dve leti nazaj. Brazilci, trikratni olimpijski in trikratni svetovni prvaki, so na svetovni lestvici četrta, Slovenci pa šesta reprezentanca.

A sinoči so na parketu prevladovali izbranci italijanskega stratega Fabia Solija. V vseh treh nizih so si pripravili izdatne prednosti, v prvem in tretjem nizu so sicer proti koncu nekoliko popustili, a bili boljši v končnicah. Z najbolj prepričljivo zmago v letošnji sezoni lige narodov, skupno pa že s šesto na sedmih tekmah, so Slovenci skočili na drugo mesto lestvice.

Z nekaj dobrimi bloki so danes lovili Brazilce in v prvem nizu prvi prišli do večje prednosti, ko so s šestimi zaporednimi točkami pobegnili na 11:5. Hitro je bilo že +7 pri 13:6. Brazilci so se s tremi točkami nekoliko približali (13:9), a so domači nekaj časa še držali lepo prednost. Nato so precej popustili, Južnoameričani pa so se še z dvema delnima izidoma 3:0 približali na vsega točko zaostanka (20:19). Nekaj trenutkov zatem so z novimi 3:0 povedli 23:22. Sledil je nov preobrat, ko so Slovenci povedli 24:23 in nato tudi unovčili prvi niz v podaljšani igri.

V drugem so Solijevi varovanci igrali odlično. Po začetni prednosti 3:0, so to povišali na +4 (8:4) in +5 (11:6). Z delnim izidom 5:0, ko je bil na servisu Rok Možič, je prednost poskočila na +9 (16:7). Kmalu je bila ta že dvomestna (18:8), to pa je bila dovolj velika prednost, da Slovenci niso ponovili enakih napak iz prvega niza in tega varno pripeljali do konca.

Tudi tretjega so začeli odločno in s štirimi zaporednimi točkami povedli s 5:2. Po asih Nika Mujanovića so povedli za pet (8:3), kmalu zatem še za šest točk pri 10:4. Sredi niza so z novim delnim izidom 4:0 južnoameriškim tekmecem ušli že na +9 (16:7). Brazilci se niso predali, po treh zaporednih točkah so prišli do -6 (18:12) in kasnejšim delnim izidom 5:0 na vsega dve točki zaostanka (19:17). Vseeno so Slovenci strnili vrste in s prvo zaključno žogo na koncu dobili tekmo.

V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Rok Možič je pristavil 17 točk, 11 pa Nik Mujanović.