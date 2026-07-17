Slovenski sodnik Vinčić bo vodil finale mundiala

Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh.

Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

Za Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala.

Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0).

Ni nenavadno, da finale svetovnega prvenstva med evropsko in južnoameriško ekipo vodi evropski sodnik.

Finalno tekmo pred štirimi leti v Katarju 2022, na kateri je Argentina premagala Francijo, je sodil Poljak Szymon Marciniak.

Fifa je prav tako objavila sodniško ekipo za tekmo za tretje mesto med Francijo in Anglijo, ki bo na sporedu v soboto ob 23. uri.

Tekmo bo vodil venezuelski sodnik Jesus Valenzuela, pomagala mu bosta Jorge Urrego in Tulio Moreno, četrti sodnik pa bo Maročan Džalal Džajed.