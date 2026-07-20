Španci svetovni prvaki v nogometu (FOTO)

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Spanski nogometas Nico Williams.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Spanski nogometas Ferran Torres.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Argentinski nogometas Enzo Fernandez.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Argentinski nogometas Gonzalo Montiel.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Spanski nogometas Pedro Porro, argentinski nogometas Leandro Paredes.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Argentinski nogometas Montiel Gonzalo in spanski nogometas Marc Cucurella.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Argentinski nogometas Enzo Fernandez in spanski nogometas Dani Olmo.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Argentinski nogometas Enzo Fernandez.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Argentinski nogometas Lionel Messi.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Ameriski predsednik Donald Trump in predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Spanski nogometas Lamine Yamal.

ZDA, New York. Finalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi med Spanijo in Argentino. Ferran Torres je na začetku drugega podaljška zadel za Španijo.

NEW YORK • Španija je v drugem finalu še drugič dvignila sloviti pokal. Leta 2010 je prvič slavila v Južni Afriki, ko je prav tako po podaljšku ugnala Nizozemsko z 1:0.

Španci so na poti do finala v izločilnih bojih po vrsti premagali Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo, v skupinskem delu pa so zabeležili remi proti Zelenortskim otokom ter zmagi proti Savdski Arabiji in Urugvaju.

Prvič v zgodovini mundialov sta se v finalu merila aktualni evropski in južnoameriški prvak.

Španci so v dokaj bledem prvem polčasu hitro zapretili. V peti minuti je Lamine Yamal malce nenadejano prišel do priložnosti, a je prvi najstnik v zgodovini, ki je igral v finalu EP in SP, z desne strani preveč mlačno streljal.

Stadion MetLife (New York), gledalcev 80.663, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič (vsi Slovenija). Strelec: 1:0 Torres (106.). Španija: Simon, Cucurella, Laporte (od 99. Garcia), Cubarsi, Porro, Rodri (od 99. Zubimendi), Ruiz (od 62. Pedri), Olmo (od 75. Merino), Baena (od 75. Williams), Yamal, Oyarzabal (od 62. Torres). Argentina: E. Martinez, Tagliafico, Romero (od 70. Medina), Li. Martinez (od 44. Otamendi), Montiel (od 58. Molina), De Paul (od 70. Simeone), Fernandez, Mac Allister, Gonzalez (od 46. Paredes), Messi, Alvarez (od 102. Senesi). Rumeni kartoni: Li. Martinez, Paredes, Fernandez, Scaloni (ob igrišču), Mac Allister. Rdeč karton: Fernandez, Paredes (po koncu dvoboja).

Argentinci so bili v prvih desetih minutah precej površni pri podajah, nekaj žog so izgubili v nevarnih conah tudi kot posledica zgoščenega prostora okoli žoge po pritisku Špancev.

Slavko Vinčić je puščal kar grobo igro, predvsem Argentinci so nekajkrat posredovali na meji, a slovenski sodnik dolgo ni pokazal rumenega kartona, da bi umiril strasti.

Lionel Messi, ki je po Brazilcu Cafuju postal drugi nogometaš, ki je zaigral v treh različnih finalih, je bil povsem odrezan od igre, saj mu Španci niso dovolili prostora in ga ves čas tesno pokrivali.

Za drugi strel v okvir vrat Špancev je v 39. minuti poskrbel Mikel Oyarzabal, a je z levico z roba kazenskega prostora meril preveč po sredini vrat Emiliana Martineza. Ob koncu polčasa so bili malo bolj konkretni Španci, Marc Cucurella pa je od daleč v 43. minuti sprožil mimo vrat.

Polčas je tokrat povsem v ameriškem slogu trajal kar 27 minut zaradi glasbenega šova, tudi po premoru pa je prva po zgolj nekaj sekundah zapretila Španija, a strel Alexa Baene z 20 m ni ogrozil Martinezovih vrat.

Argentina v prvem polčasu niti enkrat ni streljala proti vratom Špancev, obenem se ni niti enkrat dotaknila žoge v nasprotnikovem kazenskem prostoru.

Španci pobrali posamične nagrade, Rodriju zlata žoga Španski vezist Rodri je postal najboljši igralec svetovnega prvenstva. Skozi celotno prvenstvo je poveljeval zvezni vrsti Španije in spomnil na igralca, ki je pred nekaj leti postal najboljši igralec na svetu. Tridesetletnik je tudi v finalu držal vse vajeti igre v svojih nogah, dokler ga ni v 99. minuti zamenjal Martin Zubimendi. Rodri je na seznamu zlatih žog na SP nasledil Lionela Messija, ki bi zagotovo prejel ta naziv, če bi v finalu slavila njegova reprezentanca. Argentinski zvezdnik je na letošnjem SP dosegel osem golov in prispeval štiri asistence. Tudi nagradi za najboljšega mladega nogometaša in najboljšega vratarja sta pripadla Špancem, medtem ko je najboljši strelec SP postal Francoz Kylian Mbappe z desetimi goli. Najboljši mladi nogometaš letošnjega mundiala je postal Pau Cubarsi, osrednji branilec Barcelone. Zlata rokavica za najboljšega vratarja je romala v roke Španca Unaija Simona. Slednji je na letošnjem SP postavil rekord po minutah nepremaganosti, mrežo je nedotaknjeno obdržal kar 649 minut, preden je edini zadetek na tem tekmovanju prejel v četrtfinalu proti Belgiji.

Španci so imeli še naprej več od igre in vse bolj pritiskali. Dani Olmo je v 64. minuti sprožil od daleč, Martinez je slabo posredoval, žoga pa se je odbila v kot.

Pred zadnjim premorom za osvežitev, ki so ga na SP dodobra skomercializirali, je po podaji Yamala z glavo poskusil rezervist Ferran Torres, a je bil na pravem mestu Martinez. Nevaren je bil tudi strel Paua Cubarsija od daleč v 77. minuti.

Z glavo je v 81. minuti poskusil Aymeric Laporte, a žoge ni najbolje zadel, kot tudi ne Torres v 87. minuti z volejem, medtem ko je Rodri minuto pred koncem rednega dela močno sprožil čez gol.

Nico Williams je v sodnikovem dodatku močno streljal z 20 metrov, a je Martinez ubranil, je pa imel španski napadalec še kakšno boljši možnost.

Argentinci so si nekaj sekund kasneje zagrenili življenje, potem ko je drugi rumeni karton prejel Enzo Fernandez in si prislužil predčasno pot pod prho.

Zadnjo priložnost v rednem delu je imel Yamal iz prostega strela, a je dobro posredoval Martinez.

Podaljšek je ob številčni premoči v celoti potekal ob popolni prevladi Španije. Ta je celo zadela prek Williamsa, a je pred tem Mikel Merino napravil prekršek nad Nicolasom Otamendijem.

Lepo priložnost je imel nato prav Merino, a je iz ugodnega položaja z glavo zgrešil v 103. minuti.

Argentina je v sedmem finalu četrtič izgubila. Praznih rok je ostala leta 1930, 1990 in 2014, slavila pa je v letih 1978, 1986 in pred štirimi leti v Katarju. Še naprej je zadnja reprezentanca, ki je ubranila naslov, Brazilija s prvenstev leta 1958 in 1962.

So pa Španci vendarle po 20. strelu na tekmi le povedli, potem ko je podajo s strani Williams z glavo preusmeril v osrčje kazenskega prostora, tam pa je bil na pravem mestu Torres in žogo poslal v mrežo.

Argentinci so bili še najbolj nevarni po golu, ko so imeli igralca manj na zelenici. Španci so se zanesli na obrambo, vseeno pa je bila Argentina blizu izenačenju.

Najbližje so bili v 120. minuti, ko so Španci s težavo žogo izbili v kot po ostri podaji v kazenski prostor. Tudi ob naslednjem kotu je Giuliano Simeone prišel do priložnosti, a je žogo poslal čez gol.