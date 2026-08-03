Štirje Primorci z različnimi izhodišči

Preteklo pomlad sta iz druge lige napredovala dva kluba, neposredno Grosuplje, po dodatnih kvalifikacijah pa še Nafta, ki je opravila s Primorjem. V Ajdovščini se je kljub drugačnim napovedim zgodila popolna prenova ekipe, potem ko so se poslovili praktično vsi nogometaši, ki so bili v igralni rotaciji v spomladanskem delu sezone. Je pa na trenerski klopi Primorja ostal Tonči Žlogar, ki mu ni uspela reševalna misija v prvi ligi.

Za zdaj so ekipi priključili peščico mladih obrazov iz (hrvaške) soseščine in nekaj primorskih znancev iz druge lige. O najvišjih tekmovalnih ciljih, ki so bili prav tako omenjeni takoj po selitvi v nižji rang, (še) ne more biti govora, čeravno bližnja preteklost pravi, da sta se Aluminij in Nafta po izpadu ekspresno vrnila med prvoligaše. Za vrh bi se morali Ajdovci vendarle okrepiti, res pa je, da bo poletna tržnica še nekaj časa odprta.

Nehvaležne napovedi

Na papirju naj bi bila glavna kandidata za napredovanje kranjski Triglav in Tabor, ki se bosta v Sežani soočila že v 2. krogu. Sicer pa sta že v različnih obdobjih pretekle sezone dajala vtis, da bi lahko opravila kaj več. Naposled pa je bil ritem zbiranja točk, ki so ga jeseni zastavili v Grosupljem in Lendavi,preoster za najbližje zasledovalce. V letošnji sezoni vendarle ne gre pričakovati, da bi kdo tako izstopal. Res pa je težko predvideti, koliko ekip lahko meša štrene pri vrhu.

Beltinci so vedno nekje blizu, a je vprašanje, če imajo sploh prvoligaške ambicije. Podobna ugotovitev velja za ekipo iz Slovenske Bistrice. Biljenci in Dekančani se želijo še naprej vrteti okoli zlate sredine, kar v prvi vrsti pomeni brezskrbni obstanek, V obeh klubih se lahko kljub igralskim spremembam pohvalijo s spodobno drugoligaško kilometrino in z izkušnjami. Tudi na trenerskih stolčkih

Sicer je težko reči. kdo se bo otepal repa lestvice in predvsem kako širok bo krog ekip, ki se bodo borile za preživetje. V pretekli sezoni je bilo že po jesenskem delu bolj ali manj jasno, da bodo na dnu zasidrani Novogoričani in Jeseničani, ki so kljub zadnjemu mestu ostali v ligi, potem ko so Domžalčani sredi sezone odstopili od prve lige, Gorica pa ni prejela tekmovalne licence za drugo SNL.

V pričakovanju novincev in novosti

Zanimivo bo videti, kaj lahko opravijo absolutni novinci z Vrhnike in Brežičani, ki sicer že imajo drugoligaško preteklost. Vsekakor bo treba za razjasnitev razmerij moči treba počakati nekaj krogov. Predvidoma 16 jih bo v jesenskem delu na sporedu v 16-članski drugi SNL Zadnjič bodo v koledarskem letu 2026 drugoligaši stopili na zelenice 22. novembra. Sicer pa bo v jesenskem delu sezone le 12. krog odigran med tednom. Uvodni primorski obračun bo na sporedu že v 2. krogu, ko bodo Ajdovci gostili Dekančane.

Prva novost v sezoni 2026/27 je, da bo v neposrednih prenosih moč spremljati vseh 240 prvenstvenih tekem. Ena tekma na krog bo na televiziji Sportklub, preostale pa bodo v živo predvajali na YouTube kanalu Nogometne zveze Slovenije, ki je dopolnila pravilo za mlade (slovenske) igralce. V prvem polčasu morata za posamezno ekipo neprekinjeno igrati najmanj dva nogometaša do 21 let.