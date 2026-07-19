Strelski rekord Fontaina na enem mundialu preživel tudi rojaka Mbappeja

Čeprav so se Angleži nad dvobojem za tretje mesto odkrito zmrdovali, velja povedati, da so šele drugič prišli do odličja v zgodovini svetovnih prvenstev (SP) po opevanem naslovu na domačih tleh leta 1966. Vsekakor se jim je godilo bolj kot na prejšnjem ameriškem mundialu, kamor se sploh niso uvrstili. Res pa je, da je leta 1994 na SP zaigralo 24 reprezentanc, 32 let pozneje pa dvakrat toliko.

Kakorkoli, Anglija kot zibelka nogometa je dvakrat izgubila obračun za tretje mesto. Leta 1990 je klonila pred gostitelji Italijani, nato pa še pred Belgijci na mundialu v Rusiji leta 2018, ko je bil najboljši strelec Harry Kane s šestimi goli. Toliko jih je angleški kapetan dosegel tudi na 23. SP čeprav ni niti stopil na igrišče na sobotnem obračunu za tretje mesto. Dejstvo je, da ima Kane dovolj posamičnih priznanj in igra le še za moštvene lovorike.

Kaj pa Kylian Mbappe, ki je z 22 zadetki prehitel Lionela Messija pred finalom tudi na lestvici najboljših strelcev v zgodovini SP? Za 27-letnim napadalcem madridskega Reala je tretji mundial. Štiri zadetke je še kot najstnik prispeval k šampionskemu pohodu Francije leta 2018, pred štirimi leti je v Katarju podvojil svoj izkupiček in bil z osmimi goli že najboljši strelec turnirja, v katerem so trikolorji v finalu klonili pred Argentino po enajstmetrovkah.

Na 23. mundialu je Francija izgubila v polfinalu proti Španiji, pri čemer pa so galski petelini in s tem tudi Mbappe zaradi širitve mundiala na 48 reprezentanc odigrali še tekmo več kot na SP v Rusiji in Katarju. Na dvoboju za tretje mesto, ki je v maniri ameriških spektaklov spominjal na tekme vseh zvezd lige NBA, kjer se igra za koš več, je kapetan trikolorjev igral od prve do zadnje minute in dvakrat zatresel angleško mrežo. Tako je na devetih tekmah ameriškega mundiala dosegel deset golov.

Dvomestno število zadetkov sta pred Mbappejem na enem SP dosegla le dva nogometaša. Res pa je, da so bili to drugi nogometni časi, a tudi ekip in tekem na mundialih je bilo bistveno manj. Sandor Kocsis je bil član znamenite madžarske reprezentance leta 1954, ko je lahka konjenica v finalu SP v Švici nenadejano klonila pred Zahodno Nemčijo. Med 16 reprezentancami je Madžarska zabeležila šest tekem. Toliko jih je odigrala tudi štiri leta kasneje Francija, za katero je Just Fontaine dosegel še vedno rekordnih 13 zadetkov na enem mundialu. Kar štiri gole je Mbappejev rojak prispeval na dvoboju za tretje mesto, ki pa ga je Francija po zmagi nad Zahodno Nemčijo tudi osvojila. Izid pa je bil prav tako teniški - 6:3. • aso