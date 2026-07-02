Svetovna rekorda in kolajne Brine Janjić

Celjanka Brina Janjić, ki nastopa za koprsko Adrio, je torej dvakratna prvakinja, kljub še nedopolnjenim 17 letom. 20-letna Hrvatica Paula Polnšćak je s 691 podrtimi keglji teden dni kasneje sicer izboljšala svetovni članski in rekord v starostni kategoriji U-23 rekord, tako da Brini ostaja le rekord do 19 let.

Najpomembnejša tekmovanja so tudi predstavljala vrhunec letošnje zelo uspešne sezone kegljaškega kluba Adria Koper. Članska ekipa je na koncu sezone osvojila peto mesto v državnem prvenstvu in si prek pokala priigrala tudi nastope v evropskem pokalu (NBC) v novi sezoni. Gre za izredno mlado moštvo, ki je bilo v svoji debitantski sezoni celo blizu tretjega mesta. Moški del kluba ni bil tako uspešen in po enem letu zapušča najvišjo ligo in se seli v nižji rang. “Za odločitev, da bomo nastopali med najboljšimi v državi, smo izvedeli ob zaključku prestopnega roka. Ničesar nismo želeli na silo, zato smo se odločili nastopiti z isto ekipo in poskusili izboriti obstanek. Nismo uspeli, vendar je bila to za fante izjemna izkušnja, ki jo bodo lahko vnovčili v prihodnjih letih,” nam je povedal Marino Kragelj, trener obeh ekip in nadaljeval: “Ženska ekipa je kljub svoji mladosti sezono odigrala zelo dobro. Bili smo celo blizu tretjemu mestu. Dekleta imajo 14, 16, 18 let in so pokazala izredno dobre igre, tako da smo lahko optimisti in v prihodnji sezoni želimo še stopničko više. Gremo na naslov, kako se bo izteklo, pa bomo videli. V Evropi nimamo nobenih pričakovanj, kakorkoli se bo izšlo, bo za nas dobro. Za punce bo to izjemna izkušnja.”

V domačih prvenstvih mlajših kategorij so člani Adrie osvojili kopico medalj in potrdili kakovost. Vrhunec sta bila dosežka na evropskem prvenstvu do 19 let in svetovnem do 23 let. Brina Janjić je ob svetovnem rekordu osvojila zlati medalji med posameznicami v obeh starostnih kategorijah. Na prvenstvu U-19 je osvojila še naslov v tandemu in tri srebrne medalje. Na tekmovanju U-23 je dodala zlato v tandemskem miksu in bron v kombinaciji. Skupaj z Lariso Bertok sta sodelovali tudi pri osvojitvi ekipnega brona. Bron je osvojil tudi Aljaž Žigon na ekipni tekmi fantov.