Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah: Vsi trije Primorci med elito

MONTREAL • Matevž Manfreda je v A finalu na 200 m z zaostankom 55 stotink sekunde zasedel peto mesto. Razred zase so bili Srb Marko Dragosavljević, Italijan Andrea di Liberto (vodilna z istim časom) in Litovec Arturas Seja, ki je za njima zaostal sedem stotink sekunde. Manfreda je veslal tudi na 500 m - v dvojcu s članom KK Bohinj Anžetom Pikonom. Iz kvalifikacij sta napredovala v polfinale, tam pa je njuno osmo mesto zadoščalo le za nastop v sinočnjem finalu C.

Mia Medved si je zagotovila nastop v finalu A kajakašic na 500 m. Najprej je postavila najboljši čas kvalifikacij, nato pa je v polfinalu osvojila drugo mesto - za Nemko Pauline Jagsch, ki je imela najboljši čas med vsemi polfinalistkami. Mia je v A finale napredovala kot šesta, v finalu pa ji ni šlo tako dobro in je bila deveta. Zmagala je Pauline Jagsch.

Dobro je svoje nastope opravila tudi Anja Apollonio. V svoji kvalifikacijski skupini je na 200-metrski progi zmagala in je zlahka napredovala v polfinale. V svoji skupini je v cilj priveslala z 58 stotinkami sekunde pred Kanadčanko Toshko Beshrah. V polfinalu je nato Anja zasedla drugo mesto. Le za tri stotinke sekunde je zaostala za Danko Frederikke Moercke. Primorka se je tako gladko prebila v sinočnji finale, ki se je končal po oddaji naših besedil v tisk.

Mia in Anja sta na 500 metrov veslali tudi v dvojcu, a se jima nastop ni ponesrečil. Z osmim mestom v kvalifikacijah sta Primorki v tej disciplini ekspresno končali tekmovanje.