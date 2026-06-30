Svetovni prvak in olimpijski zmagovalec za zgled

Evropska kajakaška zveza, slovenski kajakaški zvezi in Kajak klubu Soške elektrarne že tradicionalno zaupa eno od gostovanj ECA junior slalom cup-a - neuradnega svetovnega pokala mladih od 14. do 18. leta starosti. Tokrat so bile brzice Soče pod Kajakaškim centrom Solkan prizorišče pete in šeste pokalne tekme sezone, na kateri se je zbralo 250 kajakašev in kanuistov iz 17 držav. Konkurenca je bila močna in pestra. Njen najkakovostnejši del je predstavljalo sedem držav, ki so osvajale odličja. V tem elementu so izstopali Čehi (28 odličij). Najbližji zasledovalci so bili Italijani (15) in Slovaki (12). Za pestrost udeležbe so poskrbeli Avstralci, Američani in Tajci.

Posebna atrakcija za mlade so bili nastopi nekaterih vrhunskih ali pa vsaj kakovostnih članskih tekmovalcev. Kot predtekmovalca sta se na progo podala že omenjena šampiona, Hrastničan Peter Kauzer in Ljubljančan Benjamin Savšek, na odprtem mednarodnem slalomu za članske kanuiste pa je po poškodbi in počitku prvič spet nastopil domačin Nejc Polenčič in v - resda kakovostno razredčeni konkurenci - zmagal.

Soča je hladna, toda... Kljub pasji vročini je Soča v nedeljo s svojimi 18 stopinjami še vedno nudila prijetno ohladitev, a velja poudariti, da je to potrebno početi pametno, v mirnih predelih tik ob obali in nikakor s plavanjem čez reko ali po brzicah kajakaške proge. Opozorilne table v kajakaškem centru je treba jemati resno in spremljati merilce vodostaja na reki. Nad centrom je ogromna vodna masa hidroelektarne Solkan in ko se ta aktivira, moč vode hitro postane nevarna.

Razplet resnega dela tekmovanja za ECA točke mladih, za katerega je vratca postavil olimpijski zmagovalec iz Tokia in še vedno vrhunski kanuist Benjamin Savšek (sicer je v Tacnu občasno tudi trener mladih) je z devetimi slovenskimi odličji (naša država je bila v Solkanu četrta po uspešnosti) pokazal, da se za dober podmladek v našem slalomu na divjih vodah ni bati, nekoliko pa skrbi kakovostna vrzel v Soških elektrarnah v kategorijah do 14 in do 16 let. V kategoriji do 18 let bi posoški aduti gotovo kandidirali za odličja, a so vsi najboljši mladinci, Svit Konrad, Andrej Jeklin, Gaber Ferlinc, Adam Križaj in Živa Kodelja, na čelu s trenerjem Urošem Kodeljo že sredi minulega tedna odpotovali na trening na prizorišče mladinskega svetovnega prvenstva v poljskem Krakovu. V odsotnosti najboljših slovenskih mladincev, ki so v Krakovu, je v konkurenci kajakašev nase z dvema tretjima mestoma opozoril B reprezentant celjskega Nivoja Nino Pfeifer. Obakrat je zmagal je Čeh Jakub Kratochvil.

Slovenija je blestela med kajakaši kategorije do 14 let. Obe tekmi je dobil Jakob Škander iz Tacna, njegov klubski kolega Jaka Pogačar pa je bil po enkrat drugi in tretji. Med vrstnicami se je potrdilo, da jabolko običajno ne pade daleč od drevesa. Peter Kauzer je namreč v Solkan pripeljal hči Nolo, ki je na prvi tekmi priveslala do tretjega mesta v kategoriji do 14 let. Na drugi preizkušnji je to mesto zasedla Aleša Verčič iz Tacna. Zmagali sta Estonka Marie Peiker in Čehinja Bara Pišvejcova. V slovensko bilanco je bron v kategoriji do 16 let dodal še Benjamin Vretič iz Hrastnika, najhitrejši pa je bil Italijan Corrado Formica.

Soške elektrarne bodo konec tedna zastopane tudi na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mlajše člane v Halifaxu v Kanadi, kjer bo veslal Matevž Manfreda. V slovenski reprezentanci bo le še bohinjski veslač Anže Pikon. Matevž bo sam tekmoval med kajakaši na 200 metrov, kjer je že med najboljšimi v članskem svetovnem pokalu. Skupaj s Pikonom bosta veslala tudi na 500 metrov.

Vzgoja bo imela prednost pred tekmami

“Vse je bilo odlično organizirano, nizek vodostaj Soče pa primeren za tako mlade tekmovalce, ki so lahko varno pokazali vse znanje in tega ni bilo malo. Nad tehniko nekaterih v kategoriji u-14 sem bil kar presenečen. Ker sem ta vikend imel nekaj prostega časa, sem z veseljem v Solkanu pomagal klubu in prireditelju še v drugačni vlogi, kot postavljalec in trener tacenskega kluba. Čeprav se na trenersko delo vse bolj pripravljam, pa je v ospredju še vedno kakovostna priprava na svetovno prvenstvo, na katerem imam najvišje cilje,” je po nedeljskem koncu dogajanja v Solkanu povedal Benjamin Savšek.

Slovenska reprezentanca bo na prizorišče SP v ameriško Oklahomo (to bo tudi olimpijsko prizorišče Los Angelesa 2028) odpotovala 5. julija - tudi s posoškim kanjuističnim šampionom Luko Božičem v svojih vrstah.

Operativni organizator dogajanja v Solkanu in sekretar KK Soške elektrarne Andrej Humar, je po prireditvi povedal: “Gladko in varno smo izpeljali še eno iz niza tekem pri nas. Zdaj se obračamo k skrbi za vzgojo novih kajakaških rodov. Prav ta teden že teče prvi izmed šestih tedenskih terminov počitniškega poletja ob Soči, ki ga naš klub organizira za učence nižjih razredov osnovnih šol. Med našim programom aktivnega preživljanja počitnic je poudarek na učenju osnov veslanja. S kajakaštvom želimo seznaniti čim več otrok, da bi jih nekaj ohranili v treningu v naslednjih mesecih in morda letih in tako povečali našo že preveč skromno bazo pri najmlajših.”