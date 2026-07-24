Tadej Pogačar in slovenski navijači že odštevajo čas do Alpe d'Hueza
Prvo dejanje alpskega triptiha na dirki po Franciji so pričakovano krojili ubežniki na čelu z etapnim zmagovalcem Richardom Carapazom. Kolesarji okrog rumene majice se sicer zavoljo boja za položaje v skupnem seštevku včeraj niso mogli prepustiti brezskrbnosti, pri čemer pa so lahko za zahtevnejše gorske izzive prihranili nekaj moči. Kolikor jim jo je po skoraj treh tednih naporov seveda še ostalo. Vodilni Tadej Pogačar ima še naprej prepričljivo prednost, a tudi motiv pred ikoničnimi vzponi.
CHAMBERY • Včerajšnji cilj v Orcies Merlettu je bil sicer pred šestimi leti na Touru prizorišče etapne zmage Primoža Rogliča, ki je ugnal Tadeja Pogačarja, a med slovenskimi ljubitelji kolesarstva je najbolj pogosto omenjena beseda v teh dneh Alpe d'Huez. Nemalo se jih je podalo na ciljni vzpon, kjer se bo pred nedeljskim zaključkom na Elizejskih poljanah danes in jutri povlekla črta pod letošnji Tour Vsaj kar zadeva boj za vrh skupnega seštevka oziroma rumeno opravo, ki je še vedno čvrsto oprijeta na Pogačarjevem telesu
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