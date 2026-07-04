Tehnologija Hrvaško odnesla s svetovnega prvenstva

Portugalska je premagala Hrvaško z 2:1. Ivan Perišić je Hrvaški v 53. minuti zagotovil vodstvo. Cristiano Ronaldo je v 68. minuti iz dvomljivo dosojene enajstmetrovke izenačil, Goncalo Ramos pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti zadetek za Portugalsko. Vse je tudi kazalo, da so Hrvati v izdihljajih rednega dela tekme poravnali izid, potem ko je Joško Gvardiol zadel ob koncu sodnikovega dodatka, a je glavni sodnik razveljavil gol zaradi prepovedanega položaja. Kljub golu Portugalske v 94. minuti je Hrvaška lovila preobrat na tekmi, na kateri so odigrali več kot deset minut sodnikovega dodatka. Tekmo so obeležili trije priznani goli, štirje razveljavljeni, penal, prečke, stativa in nazadnje še VAR drama.

Srce sistema je senzor IMU oziroma miniaturna vztrajnostna merilna enota, vgrajena v Adidasovo žogo Trionda, ki se uporablja na tem svetovnem prvenstvu. Senzor deluje s frekvenco 500 Hz, kar pomeni, da zbira podatke o pospešku, rotaciji in tridimenzionalnem gibanju žoge kar 500-krat na sekundo. Ta frekvenca je bistveno višja od frekvence televizijskih kamer, ki praviloma snemajo s približno 50 sličicami na sekundo. To sistemu omogoča, da z izjemno natančnostjo določi točen trenutek, ko se igralec dotakne žoge. Podatki s senzorja se v realnem času prenašajo v sobo VAR, kjer se združijo s podatki, zbranimi s 16 kamer, nameščenih na stadionu. Kamere nenehno spremljajo položaj žoge in igralcev ter 50-krat na sekundo zabeležijo do 29 referenčnih točk za vsakega nogometaša. Sistem umetne inteligence nato primerja vse te podatke in video sodnikom samodejno pošilja opozorila.

Že priznani gol je sodnik razveljavil

Zadnja hrvaška akcija se je začela s predložkom Perišića z leve strani. Igor Matanović je žogo v kazenskem prostoru z rahlim dotikom glave podaljšal naprej, nato se je žoge dotaknil portugalski branilec Renato Veiga. Žoga je potem prišla do Maria Pašalića, ki je bil ob podaji Gvardiolu v prepovedanem položaju. Če bi gol obveljal, bi Hrvaška podaljšala upe na uvrstitev v osmino finala.

Norveški sodnik Espen Eskas je gol sprva priznal, a ga je po posredovanju Vara in ogledu posnetka razveljavil. Dejstvo, da se je Portugalec Veiga dotaknil žoge, ni bilo pomembno, saj je bil Pašalić že pred tem, ko je ta oplazila Matanovića, v prepovedanem položaju.

V hrvaškem taboru je završalo, kapetan Luka Modrić je po tekmi govoril o pristranskem sodniškem kriteriju, čeprav je Matanović takoj po tekmi priznal, da se je z lasmi dotaknil žoge. “Začutil sem rahel dotik po laseh. Sodnika sem vprašal, kaj se je zgodilo, saj nisem bil prepričan, ali sem se dotaknil žoge. Povedal mi je, da je v žogi čip, ki je zaznal stik. Izkazalo se je, da je šlo za prepovedan položaj,” je po tekmi dejal “nesrečni” Matanović.

Občutljivi senzorji v žogi

Očitke o domnevno sporni sodniški odločitvi, so v uradni izjavi zanikali tudi pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi. “Podatki, pridobljeni s tehnologijo Connected Ball v uradni žogi SP so potrdili, da se je hrvaški nogometaš s številko 20 Igor Matanović dotaknil žoge med akcijo, ki je vodila do zadetka proti Portugalski. Ti podatki so sodniku omogočili, da je pravilno dosodil prepovedan položaj in posledično razveljavil zadetek.”

Gre za občutljive senzorje v žogi, ki zaznajo že najmanjši dotik in to informacijo nemudoma posredujejo Varu. Ta stik se gledalcem v televizijskem prenosu prikaže kot grafični prikaz srčnega utripa, kar sodnikom zagotavlja izjemno natančne podatke za hitro ter pravilno odločanje, so v izjavi za javnost še zapisali pri Fifi.

Bravo Hrvaška

Hrvaški navijači so reprezentanco na svetovno prvenstvo pospremili z mešanimi občutki. Iz generacij, ki sta osvojili srebrno in bronasto odličje na zadnjih dveh SP so ostali le redki, zvezniki moštva so na prvenstvo prišli po težkih poškodbah, pa tudi kapetan Modrić je daleč od svojih najboljših dni. Bleda nastopa proti Belgiji in Sloveniji v pripravah in uvodni poraz na prvenstvu z Angleži so še povečali dvome v sposobnosti reprezentance. Nič bolj optimistično ni bilo niti po zmagah nad Panamo in Gano, kar pa po priložnostih Sučića, Pašalića in Matanovića, Kovačićeve stative ter številnih drugih akcij proti Portugalski to niti ni več pomembno. Ko je bilo najbolj pomembno, je namreč Hrvaška igrala hrabro, ofenzivno in se eni od najboljših reprezentanc na prvenstvu zoperstavila z željo po nadigravanju. Odigrala je lepotico prvenstva, tekmo, ki je ne bo mogoče pozabiti. Kljub porazu velja torej za nastop Hrvatov visoko dvigniti palec.