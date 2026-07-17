Toni Vodišek peti na jadralnem prizorišču OI 2028

Drugi je bil Italijan Riccardo Pianosi, tretji Kitajec Huang Qibin, pred Vodiškom je končal še Američan Noah Runciman.

Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, je sredi maja na svetovnem prvenstvu končal na 15. mestu in ostal brez regat za medalje najboljše deseterice. Tedaj je imel zaradi težav z opremo zelo slab začetek prvenstva.

Tokrat je nastopil precej bolje, vendar mu je malo zmanjkalo, da bi se prebil v zaključni boj najboljše četverice. V regate za medalje se je sicer podal s tretjega mesta. Lani je v precej okrnjeni konkurenci na tem prizorišču po vrnitvi med najboljše in operaciji kolena zmagal.

Bronasti olimpijec iz Francije 2024 Meader je na koncu tokratne olimpijske regate v Los Angelesu zmagal, najboljši je bil letos tudi že na SP.

Avstrijec Valentin Bontus, ki je bil pred dvema letoma na OI zlat in je v Parizu za mesto ugnal Vodiška, je bil tokrat deseti.

Vodišek se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Pianosi.