Tri primorske zmage ob koncu sezone mednarodne lige Atletske zveze Slovenije
Atletski klub Poljane Maribor je na domačem stadionu gostil slovenski članski pokal in zadnji miting sezone mednarodne lige Atletske zveze Slovenije. Ekipno je bila primorska atletika skromna, posamično pa so blesteli prvaki Andrej Skočir, Mitja Zubin in Vita Benedetič.
V Mariboru se je zbralo 300 atletov in atletinj iz 29 klubov. Na ekipnem vrhu ni nič novega. ŽAK Ljubljana nadaljuje prevlado v moški in ženski konkurenci. Najvišje se je primorska atletika prebila med dekleti - na 11. mesto, ki ga je zasedel novogoriški AK Gorica. Srebro med dekleti so osvojile Velenjčanke, bron pa članice novomeške Krke. Primorska članska atletika (dekleta Gorice so bile leta 2005 še prvakinje evropskega B pokala) je ekipno povsem izgubila stik s slovenskim vrhom. Skromno denarno zaledje, razdeljenost na dva kluba (vse uspešnejši postaja Goriški športni klub) in nezmožnost okolja, da bi posodobilo skoraj 30 let staro opremo v atletski dvorani, so naredili svoje. Do konca mladinskega staža še gre, članska primorska atletika pa je omejena na posamične (družinske) projekte. Slovenski atletski vrh je vse bolj v rokah Ljubljane (bližina objektov in fakultet) in Novega mesta (bogat pokrovitelj Krka in odlični objekti olimpijskega centra). Izjeme (Velenje s tradicijo odličnega dela in velikim zaledjem) potrjujejo pravilo.
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