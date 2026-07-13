Tri primorske zmage ob koncu sezone mednarodne lige Atletske zveze Slovenije

﻿Andrej Skočir (v sredini z očali) je osvojil kar tri odličja.

V Mariboru se je zbralo 300 atletov in atletinj iz 29 klubov. Na ekipnem vrhu ni nič novega. ŽAK Ljubljana nadaljuje prevlado v moški in ženski konkurenci. Najvišje se je primorska atletika prebila med dekleti - na 11. mesto, ki ga je zasedel novogoriški AK Gorica. Srebro med dekleti so osvojile Velenjčanke, bron pa članice novomeške Krke. Primorska članska atletika (dekleta Gorice so bile leta 2005 še prvakinje evropskega B pokala) je ekipno povsem izgubila stik s slovenskim vrhom. Skromno denarno zaledje, razdeljenost na dva kluba (vse uspešnejši postaja Goriški športni klub) in nezmožnost okolja, da bi posodobilo skoraj 30 let staro opremo v atletski dvorani, so naredili svoje. Do konca mladinskega staža še gre, članska primorska atletika pa je omejena na posamične (družinske) projekte. Slovenski atletski vrh je vse bolj v rokah Ljubljane (bližina objektov in fakultet) in Novega mesta (bogat pokrovitelj Krka in odlični objekti olimpijskega centra). Izjeme (Velenje s tradicijo odličnega dela in velikim zaledjem) potrjujejo pravilo.