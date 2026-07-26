Tudi na Elizejskih poljanah je poskrbel za spektakel
Pod večer se je s skrajšano, a nič manj spektakularno etapo, v Parizu spustil zastor na 113. dirko po Franciji, ki jo je znova zaznamoval najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Pa ne le s peto skupno zmago, s čimer se je na vrhu večne lestvice najbolj trofejnih kolesarjev na Touru pridružil Francozoma Jacquesu Anquetilu in Bernardu Hinaultu, Belgijcu Eddyu Merckxu in Špancu Miguelu Indurainu, pač pa tudi z osupljivimi predstavami oziroma (pre)močjo.
Zmaga se od zmage razlikuje. Ni se sicer zgodilo prvič, da je Tadej Pogačar pustil konkurenco daleč za sabo. Verjetno tudi ne bo zadnjič. Težava in obenem nerešljiva uganka za tekmece je, da še vedno napreduje, pri čemer še zdaleč ni star. Kvečjemu je pri 28-ih letih dosegel polno tekmovalno zrelost, a tudi ohranil prvinskost, igrivost, tekmovalni žar in željo za napredovanjem.
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