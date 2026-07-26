Tudi na Elizejskih poljanah je poskrbel za spektakel

Tako se je Tadej Pogačar (levo) razveselil tudi uspeha klubskega kolega Isaaca del Tora v predzadnji etapi dirke po Franciji.

Zmaga se od zmage razlikuje. Ni se sicer zgodilo prvič, da je Tadej Pogačar pustil konkurenco daleč za sabo. Verjetno tudi ne bo zadnjič. Težava in obenem nerešljiva uganka za tekmece je, da še vedno napreduje, pri čemer še zdaleč ni star. Kvečjemu je pri 28-ih letih dosegel polno tekmovalno zrelost, a tudi ohranil prvinskost, igrivost, tekmovalni žar in željo za napredovanjem.