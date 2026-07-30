Uefa napoveduje bojkot vseh Fifinih tekmovanj

Bojkot bi zajel vsa tekmovanja Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Bojkot bi stopil v veljavo, če bi preostale članice Fife glasovale za predloge njenega predsednika Giannija Infantina, da bi prek podjetja za izvrševanje trženjskih pravic zasebnim vlagateljem prodali delež teh pravic.

Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo.

Uefa je glede odločitve dejala, da je enotna. "Soglasno in nedvoumno zavračamo predlog Fife za prodajo lastniškega deleža pravic iz naslova SP in drugih tekmovanj pod okriljem Fife," je zapisala po poročanju BBC.