Uefa pozdravlja umik načrtov Fife, a je vodstvo izgubilo zaupanje

NYON > "Predlog so soglasno zavrnile nacionalne zveze Uefe in številne druge zveze in konfederacije vseh velikosti po svetu, katerih naloga je zaščititi nogomet. Uefa se zahvaljuje vsem navijačem, ligam, klubom, igralcem, posameznikom, združenjem in konfederacijam, ki so nasprotovali predlagani shemi, skupaj s številnimi predsedniki vlad, voditelji držav in komentatorji, ki so predsedniku Fife dokazali, da nogomet ni naprodaj," so nadaljevali v pismu.

"To je zmaga za celoten nogomet. Vendar to ne sme biti konec zgodbe. Predlog je izginil. Naloga ponovne vzpostavitve zaupanja v Fifi se je šele začela," je končala svoj komentar umika predloga.

Uefa je izpostavila, da se ne smejo več nadaljevati "tajne sheme v kratkih rokih", ki jih skuhajo anonimni posamezniki in so v dvomljivo korist za nogometno igro. "Odgovorne moramo identificirati in jih pozvati k odgovornosti," so dodali.

Evropska nogometna zveza bo v prihodnjih dneh in tednih sodelovala s svojimi zvezami in z drugimi konfederacijami, da bi premislila, kako se je to lahko zgodilo. Nato bo pripravila načrt, s katerim bo zagotovila, da se to ne bo več ponovilo.

"Ta pregled bo temeljit, nobena možnost ne bi smela biti izključena. Sedanje vodstvo Fife ni izgubilo le zaupanja Uefe, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine," so poudarili pri Uefi.

Evropska zveza je izpostavila, da je Gianni Infantino, ko je leta 2016 kandidiral za predsednika Fife, dejal: "Seveda moramo biti transparentni. To sem bil v zadnjih 15 letih svojega delovanja v Uefi. Vsak dan boste morali sodelovati v življenju Fife." Nato je zbranim na kongresu dejal. "Fifa je vaš denar. To ni denar predsednika Fife. To je vaš denar. Vi ste nacionalne zveze in denar Fife mora služiti razvoju nogometa in ne čemurkoli drugemu."

Infantino tako po mnenju Uefe ni izpolnil dveh obljub v primeru sedaj že umaknjenega predloga prodaje deležev privatnim investitorjem. "Slab, zakulisen in nepregleden dogovor, ki ga je sklenil in poskušal uveljaviti, je bil vse prej kot transparenten. In z rezervami v višini več kot pet milijard dolarjev mu tudi ni uspelo uporabiti denarja Fife v korist igre."

Uefa bo "nemudoma" začela sodelovati s partnerji in deležniki po vsem svetu in v celotnem nogometu, da bi predlagala nov način porazdelitve sredstev prek obstoječega programa Fifa. "Del tega denarja, ki miruje na bančnem računu Fife, moramo začeti uporabljati za zagon, ki ga potrebujejo tako lokalni kot širši nogomet v vseh 211 članicah. Vendar nam za to ni treba prodati družinskega srebra," so dodali pri Uefi.

Kot prva konfederacija se je na umik predloga Fife že v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času odzvala azijska, ki zastopa 47 držav članic. "Vsako pobudo, ki bi lahko vplivala na svetovni nogomet, bi bilo treba pravočasno, pregledno in smiselno predstaviti in razpravljati s konfederacijami, svetom Fife, združenji članic in drugimi deležniki," je v izjavi zapisala organizacija s sedežem v Kuala Lumpurju.

Podpredsednica Uefe Laura McAllister je za BBC dejala, da je "zaupanje v predsednika Fife ta teden močno omajano", pri čemer se pojavljajo vprašanja, "ali je on vodja, ki nas bo popeljal naprej kot globalno nogometno organizacijo."

Nemška nogometna zveza (DFB) je šefa Fife Infantina obtožila neodgovornega ravnanja po na koncu neuspešnem investicijskem dogovoru. "Dogodke v zvezi s tem projektom, ki ga je sprožil Infantino, je treba zdaj v celoti preiskati. Predsednik Fife je ravnal enostransko, brez preglednosti in na koncu neodgovorno glede interesa nogometa," je po navedbi nemške tiskovne agencije dpa zapisal predsednik DFB Bernd Neuendorf.

"Skupaj z Uefo in drugimi konfederacijami moramo zdaj zagotoviti, da se v Fifi uveljavi bistveno drugačna kultura. Kultura, v kateri o odločitvah ponovno razpravljajo in jih sprejemajo člani v vodstvenih organih," je dodal predsednik DFB.

Britanski Daily Mail je zapisal, da je bil Infantino "ponižan", francoski L'Equipe je ocenil Fifa v krizi, španski EL Pais pa je zapisal, da je Infantino utrpel "globalni neuspeh".

Britanski premier Andy Burnham je dejal, da je Infantino "napačen človek" za vodenje Fife, Infantinov višji svetovalec Carlos Cordeiro in nekdanji prvi mož nogometa v ZDA je pred dnevi že odstopil, glavni operativni direktor Fife Kevin Lamour pa je navedel, "da je bil to le Infantinov projekt".

"Znano je, da Donald Trump ne mara poražencev. Infantino mu je obljubil nekaj, česar ni mogel izpolniti," je navedel Sky UK. "Kako dolgo bo minilo, preden se bo celo Trump odločil, da je Infantino včerajšnji človek?"

Infantino predseduje Fifi od leta 2016 in si prizadeva za zadnji štiriletni mandat na volitvah naslednje leto. Imel je veliko podporo zvez članic, vendar ta po spornih dogodkih med svetovnim prvenstvom in po njem vedno bolj usiha.