V četrtfinalu z beograjskimi znanci Turki

Slovenski odbojkarji, med katerimi je Kanalec Grega Okroglič (v belem dresu) zanesljivo zamenjal svojega sokrajana Janija Kovačiča na mestu prostega igralca, so na zadnjem turnirju rednega dela lige narodov v Beogradu zabeležili štiri zmage.

Nazadnje je bilo treba za določitev izhodišč pred izločilnimi boji počakati na razplet turnirja v Chicagu. Poljska je z zmago nad gostitelji Američani potisnila Slovenijo na tretje mesto. Z aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki, ki so še vedno na vrhu svetovne lestvice in bodo v Ningboju branili lansko lovoriko v ligi narodov (LN), bi se lahko izbranci Fabia Solija soočili v morebitnem polfinalu. Najprej pa bo treba še enkrat spraviti na kolena Turke, ki so se z Ukrajinci nekoliko nenadejano oziroma prvič znašli na zaključnem turnirju oziroma med najboljšo sedmerico.

Najslabša ekipa tekmovanja Kitajska ima kot gostiteljica že zajamčeno mesto na zaključnem turnirju osmerice, s čimer se je tudi izognila izpadu iz LN, ki jo vsaj za eno leto zapušča Kanada. Kitajci so tako kot Kanadčani na treh turnirjih oziroma dvanajstih tekmah rednega dela zmagali le po enkrat in ni pričakovati, da bi dvignili rezultatsko krivuljo na zaključnem turnirju, kamor s popotnico ducata zmag prihaja Japonska. Prav Japonci so kot edina reprezentanca z zgodovini ostali neporaženi v rednem delu LN.

Kdo pride in kdo bo manjkal

Slovenija je zasedla tretje mesto pred Italijani. Obe ekipi sta sicer zbrali enako število točk, a je Slovenija zabeležila dve zmagi več. Zato pa so proti aktualnim svetovnim prvakom Slovenci na zaključku drugega turnirja v ljubljanskih Stožicah utrpeli drugi poraz. Prvega so jim na uvodnem turnirju v kitajskem Linyiju prizadejali prav Japonci.

Ob zgoščenem razporedu je večina selektorjev na različnih turnirjih in z menjavanjem prizorišč sicer tudi po sili razmer premešala svoje zasedbe. S spremenljivim uspehom. Brez vizuma za zaključni turnir LN so tako denimo ostali aktualni olimpijski prvaki Francozi, pa Brazilci, ki so lani premagali slovenski odbojkarje v boju za tretje mesto, in tudi aktualni svetovni podprvaki Bolgari, ki bodo med 9. in 26. septembrom eni od štirih gostiteljev evropskega prvenstva.

Slovenija: Srbija 3:0 Arena Beograd, gledalcev 1500 • sodnika: Mokry (Slovaška), Boulanger (Belgija); po nizih: 19, 21, 22. Slovenija: Pajenk 5 (1 blok), Planinšič 2 (2 bloka), Kozamernik 6 (3 bloke), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Urnaut 10 (1 as), Možič 14, Mujanović 17 (2 asa, 2 bloka), Ja. Kržič, Jo. Kržič, Najdič, Šen. Selektor Fabio Soli. Srbija: Negić, Marinović 7 (2 bloka), Ristić, Jovović, Kujundžić, Batak, Perić 11 (2 bloka), N. Mašulović 2, Stefanović 4 (1 blok), Brborić, V. Mašulović 15 (2 bloka), Kulpinac, Kokeza, Nedeljković 5 (1 as, 1 blok). Trener: Gheorghe Cretu.

Slovenija je redni del LN sklenila z gladko zmago nad Srbijo, ki gre pod taktirko nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja skozi menjavo generacij. Njegov naslednik na slovenski klopi skrbi za mehak prehod oziroma porazdelitev odgovornosti med preverjenimi in svežimi obrazi. “Na prvem turnirju nismo začeli najbolje. Bilo je veliko zahtevnih trenutkov, a smo uspeli dvigniti raven svoje igre. Zdaj si moramo odpočiti, izboljšati nekaj malenkosti in se pripraviti na finalni turnir,” je povedal Soli, ki se bo s svojimi izbranci po vrnitvi v Ljubljano kmalu vrnil k treningom.

V soboto sledi odhod na Kitajsko, kjer bo Slovenija lovila prvo medaljo v LN. Trikrat je bila četrta, tudi v zadnjih dveh letih.