V konkurenci 3000 plesalcev do odličij tudi Primorci

MEDVODE • V Medvodah so dekleta in fantje pokazali svoje znanje, eleganco in v nekaterih disciplinah tudi akrobatske spretnosti. Plesali so v glavnih disciplinah show, jazz, modern, step, balet, disko, electric boogie, hip hop in break dance, tekmovali pa so tudi v improvizaciji, orientalskih in uličnih plesih. Prvenstvo je dalo selektorjem kakovosten pregled znanja mladih pred vstopom v mednarodni del sezone.

Pokazalo se je, da je kakovostno znanje razširjeno v skoraj vseh slovenskih regijah - tudi na Primorskem. Razpršenost uvrstitev za odličja po vsej državi dokazuje, da ples v Sloveniji ni razvit le v velikih središčih, temveč raste iz lokalnih okolij, po zaslugi predanih trenerjev in močnih klubskih skupnosti. Konkurenca je bila sicer v posameznih disciplinah zelo različna - od 50 (ali več) glave na disciplino, do disciplin z le enim nastopom. Takšno razredčeno konkurenco je žal v številnih kategorijah imela privlačna disciplina orientalskih plesov, v katerih je blestel novogoriški klub PRO DC.

Odličja je osvojilo kar 37 klubov. Pri tem smo upoštevali discipline z vsaj tremi nastopi. Po tem kriteriju je bil daleč najuspešnejši ljubljanski klub Bolero s kar 44 odličji. Prva zasledovalca, Miki Radomlje in Špela Tržič, sta jih zbrala po 23. Najboljši primorski klubi so novogoriški Pro DC na 15. mestu z 11 odličji, ajdovski ADC (16. mesto, 9 odličij) in Kulturno rekreativni športni klub L Uniti iz Deskel (24. mesto., tri odličja.)

Primorski plesalci so se izkazali tudi v najzahtevnejši članski konkurenci. V orientalskih plesih je bila prevlada PRO DC-ja iz Nove Gorice popolna. Med solistkami je zmagala Tiana Gorjup pred Eleno Peršič in Hano Ferček. V oriental showu so končale na vrhu iste tri tekmovalke - le v malo spremenjenem vrstnem redu: Gorjup, Ferček, Peršič.

V folk orientalskih plesih so blestele članice društva L Uniti iz Deskel. Po vrsti so najvišja mesta zasedle Gaja Žgavc Kristančič, Alja Štrukelj in Sara Podgornik. V disciplini electric boogie je srebro osvojila Alja Sedonja iz Pro DC-ja, v modernu pa si je bron priboril njen klubski kolega Jakob Dornik Kofol. Državna prvaka sta Tit Čatović (Miki Radomlje) in Grega Golob (Šinšin Kamnik).

V Hip Hop plesih je bil med najboljšimi v državi ajdovski klub ADC. V članskih dvojicah sta Taja Komac in Tine Oblak priplesala do srebrnega odličja, zlato pa sta si prislužila Ožbej Vodnik in Benjamin Xhaferi iz ljubljanskega kluba J dance. Ajdovci so osvojili še bron pri malih članskih skupinah in srebro v formacijah. V obeh disciplinah so se zlata veselili v Boleru. Med solistkami si je bron priborila že omenjena Alja Sedonja, zmagala pa je Maša Colja (N8 Ljubljana).

V starejši mladinski kategoriji so se v stepu med solistkami dvakrat veselili v PD Obala Izola. Srebro je osvojila Jara Brylli Nagashi, bron pa Sofia Kralj Kobal. Prvakinja je Ava Maras iz ljubljanske Kazine. Prvakinja v oriental showu je postala Novogoričanka Pija Grm (Pro DC). V hip hop dvojicah sta se tretjega mesta veselili Ajdovki Dorotea Rojko in Amelie Zerezghi. Zmagali sta Maša Kočevar in Karin Sušec (Plac Celje).