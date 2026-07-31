V Novi Gorici bodo še naprej prisegali na mlade in domače sile
Novogoriški košarkarji, ki so se spomladi prebili v prvo ligo, so skoraj že dopolnili igralski mozaik. Do začetka nove sezone sta sicer še dva meseca, v poletne priprave pa bodo zagrizli 10. avgusta. Polet želijo z mlado ekipo ohraniti tudi jeseni in pozimi, ko bo že moč oceniti njihovo konkurenčnost.
Kako čas beži. Od odmevnega zaključka prve B lige in obračuna za napredovanje, ki so ga uprizorili Novogoričani in Bistričani, so minili že trije meseci. Medtem so v obeh primorskih klubih sprejeli pomembne odločitve. Plama pur je šla korak oziroma bolje rečeno dva koraka nazaj in bo novo sezono začela v četrti ligi, Novogoričani pa so sprejeli prvoligaški izziv in zagrizli v jabolko. Upati gre le, da ne bo kislo.
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