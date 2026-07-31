V Novi Gorici bodo še naprej prisegali na mlade in domače sile

Tako so se Novogoričani veselili napredovanja v prvo ligo.

Kako čas beži. Od odmevnega zaključka prve B lige in obračuna za napredovanje, ki so ga uprizorili Novogoričani in Bistričani, so minili že trije meseci. Medtem so v obeh primorskih klubih sprejeli pomembne odločitve. Plama pur je šla korak oziroma bolje rečeno dva koraka nazaj in bo novo sezono začela v četrti ligi, Novogoričani pa so sprejeli prvoligaški izziv in zagrizli v jabolko. Upati gre le, da ne bo kislo.