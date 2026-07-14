V skupinskem delu nadigrali tekmece

Slovenija si je s prvim mestom v skupini zagotovila na papirju najlažjega tekmeca v osmini finala, hkrati pa se je do polfinala izognila najboljšim reprezentancam po skupinah, Franciji, Srbiji in Španiji. Romunija, ki je izgubila vse tri tekme v skupini D, ni bila kos razigrani domači zasedbi. Končna razlika 44 točk je realni odsev razmerja moči na parketu, ki je slovenskemu selektorju omogočila, da je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem in delno odpočil nosilce igre za izločilne boje.

To je bila druga najvišja zmaga na tem eurobasketu. Z višjo razliko je le Litva premagala Poljsko. Mantas Juzenas je na tej tekmi s 46 točkami postavil rekord evropskih prvenstev do 20 let po številu doseženih točk. Mark Padjen je s stoodstotnim metom iz igre zbral 17 točk in 7 asistenc. Mladi Slovenci so v skupinskem delu navdušili z poletno igro in agresivno obrambo, iz katere se razvije hitra in raznolika igra v napadu. Tekaško zelo navdahnjeni Slovenci so bili hitri v protinapadih, na postavljeno obrambo tekmecev pa pot do koša našli s hitrim kroženjem žoge. V treh tekmah so zbrali kar 69 asistenc oziroma 23 na tekmo. V tem izstopa Padjen, ki je s sedmimi asistencami na tekmo trenutno prvi podajalec prvenstva, Slovenija pa brez izrazito strelsko izstopajočega posameznika s 87,3 točke na tekmo za Litvo druga najbolj učinkovita reprezentanca

Tekmo osmine finala bodo izbranci selektorja Danijela Radosavljevića igrali danes ob 18.30 proti Belgiji, ki je v skupini C izgubila vse tri tekme. V primeru zmage jih nato v četrtfinalu v četrtek čaka prvi resen tekmec v boju za novo vrhunsko uvrstitev. ''Po končanem skupinskem delu imam občutek, da smo formo dvigali iz tekme v tekmo. Zadovoljni smo, da smo zabeležili tri zmage, a se hkrati ne smemo preveč slepiti. Zavedamo se, da tekmeci v skupinskem delu niso bili iz najvišjega kakovostnega razreda. Zelo pomembno bo, da še naprej igramo svojo igro. Pokazati moramo pristop in energijo, ki sta ekipo krasila v uvodnem delu prvenstva. V obrambi moramo biti čvrsti in disciplinirani ter v napadu igrati kolektivno,” poudarja selektor Radosavljević.

Četrtfinaliste bodo dali še dvoboji med Francijo in Poljsko, Hrvaško in Češko, Litvo in Turčijo, Španijo in Romunijo, Nemčijo in Latvijo, Izraelom in Grčijo ter Srbijo in Italijo.

Generacija slovenskih košarkarjev letnik 2006 in mlajši je namreč na zadnjih dveh velikih tekmovanj, EP 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, osvojila bronasti medalji. • rm