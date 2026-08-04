V slovensko Istro so priplavala tri odličja

V Mariboru so se na članskem državnem prvenstvu plavalci iz 26 klubov pomerili v 17 disciplinah. Odličij so se veselili v 18 klubih, središče kakovosti pa ostaja v prestolnici in v bližnji okolici, saj je daleč največ odličij (26) zbrala ljubljanska Olimpija. Najbližja zasledovalca sta bila kranjski Triglav (12) in Ljubljana (9).

Primorsko plavanje je bilo uspešnejše v moški konkurenci, kjer je sicer najkakovostnejši rezultat po tablicah mednarodne plavalne zveze dosegel član ljubljanske Ribe Svit Popović, ki je za čas 55 sekund in 59 stotink na 100 m hrbtno prejel kar 799 točk. V tej disciplini se je z osmim mestom izkazal tudi član Bisera iz Pirana Val Benčič (1:00,82 in 610 točk). Popoviću sta po točkah sledila Sašo Boškan (Triglav) s 789 točkami (3:58,03 na 400 m prosto) in v isti disciplini plavalec Olimpije Filip Podobnik s 770 točkami (3:59,95).

Po kakovosti rezultata po točkah je član PK Koper Daniel Gor s 734 točkami za svoj dosežek na 100 m prosto (51,42) le malo zaostal za vodilno trojko, predvsem pa se je lahko veselil zlatega odličja na 50 m prosto s časom 23,19 sekunde in 733 točk. Na stometrski progi je kot četrti odličje zgrešil le za las, prvak na tej progi pa je z odličnim dosežkom postal Popović (50,06 in 796 točk). Odlične predstave je koprski plavalec zaokrožil še s petim mestom na 200 m mešano (2:08,76 in 670 točk). Zlato je osvojil Kamničan Rok Vejnovič (2:04,94 in 733).

Drugi istrski nosilec odlilčja je bil član Bisera iz Pirana Val Benčič, ki si je na 50 m hrbtno priboril bron s časom 27,64. Tudi v tej disciplini je slavil Popović (25,75). Benčič je bil kot deveti blizu finalistom še na 100 m prsno (1:08,36), kjer je vse tekmece ugnal Ribničan Teo Starc (1:03,00). V Piranu lahko veseli tudi sedmega mesta Lana Pribaca na 200 m hrbtno (2:14,98), kjer je slavil Vejnović (2:04,68).

V ženski absolutni konkurenci je bila med Primorkami kot deveta blizu najboljšim le plavalka Nove Gorice Eva Juretič - deveta na 1500 m (19:18,14 in 502 točki). Zmagala je Mariborčanka Lia Krivec Pukšič (17:12, 81 in 707 točk). Po kakovosti rezultatov je absoloutno najboljši izid celotnega državnega prvenstva postavila članica kranjskega Triglava Tina Čelik, ki je za čas 13:08,45 na 100 m prsno prejela izjemnih 822 točk.

Mladi upi

Državno prvenstvo za mlajše otroške kategorije sta Plavalna zveza Slovenije in PK Triglav gostila v Kranju. Ekipe je poslalo 27 klubov, tekmovanje je teklo v 16 disciplinah, odličij pa so se veselili v 15 društvih. Tudi v mlajših kategorijah so pokrajinska razmerja moči med vodilno klubsko trojko po številu odličij (skoraj) omejena na osrednjo Slovenijo. Najuspešnejši je bil Triglav (16) pred ljubljanskima tekmecema Olimpijo (10) in Ilirijo, močan pa je tudi koroško - štajerski podmladek v ravenskem Fužinarju in Velenju (vsi po 9).

Tudi med podmladkom je bil primorski fantovski del zastopstva boljši od dekliškega. Med fanti je največ točk mednarodne plavalne zveze (612) za čas 17:05,39 na 1500 m osvojil plavalec Olimpije Žiga Benčina. Njegova prva zasledovalca sta bila Ian Sevčnikar iz Velenja s 560 točkami (31,48 na 50 m prsno) in tekmovalec ljubljanske Ilirije Maks Čerček s 534 točkami (17:53,16 na 1500 m).

Primorski podmladek se v absolutni razvrstitvi ni tako izkazal, kot so se v Mariboru starejši vzorniki, a je eno odličje v našo pokrajino vendarle prišlo. Bronastega je na 50 m delfin osvojil član piranskega Bisera Maj Fantinič. Za čas 28,53 je prejel 475 točk. Zmagal je član celjskega Posejdona Mark Kokol Svenšek (28,20 in 492 točk).

Do sedmega mesta absolutno sta se v svojih disciplinah prebila Koprčan Luka Balažic na 50 m prosto (27,48 in 440 točk) in Novogoričan Nik Hrast na 200 m mešano (2:39,12 in 355 točk. Prvaka v teh disciplinah sta Velenjčan Ian Sevčnikar (26,75) in že omenjeni Žiga Benčina (2:22,95.

Naslednja prireditev letošnjega koledarja Plavalne zveze Slovenije bo prav na Primorskem. To bo 16. Biserov plavalni maraton, združen z državnim prvenstvom na 5000 m. Starto bo v bližini prostorov Jadralnega kluba Pirat v Portorožu 6 septembra. • im