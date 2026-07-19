Vingegaardov padec zasenčil prevlado slovenskega vesoljca

• Belgijec se sicer lahko nadeja, da bo po prostem dnevu v jutrišnji posamični vožnji na čas nekoliko zmanjšal razliko v svoji paradni kolesarski prvini, a jasno je, da Remco Evenepoel Tadeju Pogačarju v odprtem boju na gorskih etapah, če le ni kakšnih nepredvidenih dogodkov, ne more do živega. Najboljši kolesar na svetu je potrdil, da na letošnjem Touru premore vsaj prestavo več do najmočnejših tekmecev. Tudi od včerajšnjega osmoljenca Jonasa Vingegaarda, ki jo je skupil pri spustu v krožišču pred ciljnim vzponom, ko so njegovi moštveni kolegi narekovali tempo v skupini najboljših.

Načrt Visme se je v 15. etapi torej podrl, še preden smo videli, kako bi se udejanjil ob zahtevnem zaključku navkreber. Pogačar je še pravočasno zavrl in se ognil padcu, zato pa sta čez nesrečnega Vingegaarda zgrmela moštvena kolega iz ekipe UAE Emirates. Tudi Isaac del Toro. Prav Mehičan bi lahko prišel na svoj (etapni) račun. Tako je napovedal Pogačar po svoji zmagoviti sobotni poskočnici, v kateri se je znova otresel spremstva, Tudi včeraj bi se ga, saj mu je bil teren pisan na kožo.

Pogačar načeloma velja za novodobnega kolesarskega kanibala vseskozi lačnega zmag, po drugi strani pa kaže tudi svojo velikodušnost do moštvenih kolegov. Neredko je prizanesljiv, vsekakor pa spoštljiv tudi do tekmecev. Kot se je zgodilo včeraj. čeprav je v izjavah po etapi nakazal da bo treba do Pariza ohranjati pozornost na Evenepoela, ki utegne biti še trn v peti. “Vse čestitke Remcu. Gorski test je bil proti cilju dolg 30 minut in mislim, da smo kolesarili z enimi najboljših številk. Remco včasih potrebuje le nekaj mentalne spodbude in začne leteti,” je povedal Pogačar, ki je vendarle najprej izrazil obžalovanje zaradi nesreče Vingegaarda. Danec, ki je premagal Pogačarja in dobil Tour v letih 2022 in 2023, je pred včerajšnjo etapo na drugem mestu zaostajal štiri minute in pol.

“Res mi je žal, da je Jonas odstopil. Vse od leta 2021 sva se vselej borila za zmago. Morda sprva nisva bila v najboljših odnosih, a v zadnjih letih sva zgradila spoštljivo rivalstvo in na nek način spletla tudi prijateljske vezi. Tour brez njega ne bo enak. Malce sem razmišljal, da je imel dopinško kontrolo ob 2. uri zjutraj. Ko ti enkrat kratijo spanec, morda potem ne deluješ tako osredotočeno na cesti. Resda ne krivim teh kontrol, a lahko bi bilo povezano,” je povedal Pogačar, ki so ga včeraj navsezgodaj prav tako prebudili vampirji kot rečejo v kolesarskem žargonu izvajalcem (ne)napovedanih dopinških nadzorov.