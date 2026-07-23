Vit Hrabar: “Pogovarjali smo se izključno o zlatem odličju”

Vit Hrabar je zablestel tudi v finalu proti Srbiji, kjer je bil prvi strelec Slovenije z 18 točkami. Z mlado izbrano vrsto je doslej osvojil kar tri kolajne - bronasti na evropskem in svetovnem prvenstvu ter v nedeljo še zlato na domačem eurobasketu.

Kako po dan, dva po slavju razmišljate o tako velikem uspehu?

“Ponosen sem na prav vse fante, občutki ob tako veliki zmagi pa so vrhunski. To je zaključek, ki smo si ga vsi želeli, saj je to bilo za generacijo letnika 2006 zadnje dejanje v mlajših reprezentančnih selekcijah. Strinjam se, da boljše ne bi moglo biti.”

Vit Hrabar je pri 16 letih dobil povabilo Real Madrida in Baskonie, kjer je tudi ostal vse do konca minule sezone.Leta 2024 je debitiral v evroligi, letos marca pa je proti Dubaju dosegel svoji prvi točki v v elitnem klubskem tekmovanju. V nasprotju s pričakovanji in številnimi drugimi mladeniči se ni odločil za pot v ZDA, v ligo NCAA. V novi sezoni bo oblekel dres ljubljanske Ilirije, kjer ima še vedno pomembno vlogo Saša Dončić. Ilirija bo priprave pričela 2. avgusta in bo tudi v novi sezoni igrala v regionalni ligi ABA. Po odhodu trenerja Stipeta Modrića v Zadar je trener Ilirije postal Gašper Okorn. • rm

Ali je bil cilj pred prvenstvom naslov evropskega prvaka? Vemo, da zna biti pritisk domačega parketa velikokrat prevelik.

“Znotraj ekipe smo vsi stremeli k naslovu evropskih prvakov. Čeprav se je govorilo o katerikoli medalji, smo se igralci v slačilnici pogovarjali izključno o zlatu, ki ga zdaj tudi imamo, kar pomeni, da smo izpolnili začrtane cilje.”

Uvodna skupina je bila precej lahka. Odlično ste jo izkoristili kot predpripravo na izločilne boje.

“Dejansko smo v skupini imeli ekipi, ki sta padli v B divizijo (Romunija in Češka, op. a.). Vsekakor smo prve tri tekme izkoristili za uigravanje, tudi zato, ker nismo v taki zasedbi odigrali niti ene tekme v pripravljalnem obdobju. V izločilnih tekmah smo naleteli na Belgijo, še eno reprezentanco, ki je padla v nižji rang, medtem ko je bila Turčija zelo neugodna, a smo jih s pametno igro pretentali in izigrali.”

Ali ste znotraj ekipe čutili to naraščajočo evforijo in zanimanje za reprezentanco?

“Vsekakor smo se zavedali evforije, ki je prevzela košarkarsko javnost, saj smo na socialnih omrežjih vsakodnevno spremljali novice in prispevke o nas. Še posebej se je to začutilo po tekmi s Turčijo, ko so se Stožice napolnile za zadnji dve tekmi turnirja.”

Kdaj ste začutili, da greste lahko do konca?

“Že od začetka tekmovanja, saj smo vse tekme dobivali brez težav, z veliko razliko. Napeto je bilo zgolj v polfinalu proti Franciji, ki se je izkazala za zares zahtevnega nasprotnika. Bilo je stresno, še posebej zadnjih 30 sekund, ko je prišlo do tiste izgubljene žoge. Da o zadnjih dveh prostih metih niti ne govorim … Ves čas sem verjel, da bomo izvlekli zmago. Takrat nam je postalo jasno, da nas s tako igro v finalu ne more premagati nihče.”

Članska reprezentanca je slavila leta 2017 v finalu proti Srbiji, ki ste jo tudi vi porazili v finalu. Ali ste pričakovali tako lahko delo?

“Tako lahkega dela in zmage z 19 točkami razlike v finalu proti Srbiji gotovo nismo pričakovali. Nekje sem prebral, da so nas pred tekmo podcenjevali, mi pa smo jih potem nadigrali.”

Ne moreva mimo vaše odlične predstave v finalu, ko ste bili z odličnim metom in 18 točkami najboljši strelec slovenske izbrane vrste.

“To je bila edina tekma, ko se mi je odprl met za tri točke in vesel sem, da se je to zgodilo prav v finalu. Kljub temu pa je bolj važno to, da smo tekmo dobili in postali evropski prvaki. Ko smo začeli priprave in kasneje prvenstvo, si nismo niti približno predstavljali, da bi lahko Stožice napolnili vse do zgornjega rdečega ringa.”